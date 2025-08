Fuertes declaraciones de Jorge Fossati tras el triunfo de Universitario por 3-1 ante Atlético Grau. Si bien se ganó, el técnico sabe que ese tanto del rival nunca debió llegar. Es más, gracias a que los delanteros visitantes no tuvieron efectividad es que el marcador no cambio. Ante esto, el entrenador uruguayo tomó una decisión sobre Sebastián Britos.

Y es que uno de los puntos bajos de Universitario ante Atlético Grau fue el portero Sebastián Britos. Notándose que tiene un gran problema con los balones aéreos, el guardameta fue cómplice en el descuento de Atlético Grau. No terminando todo ahí, también tuvo otros errores en salida y el técnico Jorge Fossati puso mano dura.

Hablando sobre el tema en conferencia de prensa, Jorge Fossati no pudo esquivar las preguntas sobre Sebastián Britos y su titularato en el arco de Universitario: “Sí, hubo un par de salidas en falso. En la primera que despejó con los puños, ahí sintió un dolor en un pie que ya se había lesionado el año pasado, ese pie lo tuvo molesto todo el partido”, explicó el entrenador.

Siguiendo con su comentario, Jorge Fossati también dejó en claro que Sebastián Britos posiblemente sea suplente en el partido entre Universitario vs. Alianza Universidad: “Cuando tienes que movilizarte como arquero, si una parte del pie te tiene incómodo, es complicado. El dolor no dio para sacarlo, pero sí dará para ver si esta semana le daremos descanso. Si no juega, va a ser por una razón física”, argumentó el técnico de 72 años.

Los problemas de Sebastián Britos en Universitario

El portero Sebastián Britos tuvo una baja puntuación en el Universitario vs. Atlético Grau. Recibiendo un 6.8 por parte de Sofascore, ya son tres partidos seguidos en los que el guardameta no supera la nota de 6 puntos y eso preocupa mucho en tienda crema.

Más al quedar expuesto pues los grandes errores que tiene casi siempre terminan en gol. Ante esto, el hincha de Universitario se empieza a preguntar si Sebastián Britos debe seguir para la próxima temporada. Hay que recordar que el portero tiene contrato hasta diciembre del 2025 y gana 15 mil dólares mensuales, aproximadamente.

