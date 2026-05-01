Sigue la novela entre Franco Velazco y Jorge Fossati. Luego de las controversiales declaraciones del administrador de Universitario de Deportes en contra del estratega uruguayo respecto a su salida del club, durante las últimas horas se ha podido conocer de una posible medida bastante radical que sin duda alguna podría empezar a complicar legalmente a la directiva merengue.

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🎙️TODO LO QUE DIJO FRANCO VELAZCO SOBRE JORGE FOSSATI: "PIDIÓ DOBLE SUELDO Y AUTOS DE ALTA GAMA"#L1Radio



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¿De qué se trata esta situación? Resulta que existe la posibilidad de que efectivamente no sea mentira lo dicho por Franco Velazco el día de ayer en la conferencia de prensa que se celebró en las instalaciones del Estadio Monumental. Eso sí, hay un margen bastante fino en lo que respecta a revelar acuerdos privados de negociación que perjudicaría a Universitario de Deportes.

“Jorge Fossati prepara acciones legales contra la administración de la ‘U’. No por difamación porque sabe que en Ate tienen en papel su contrapropuesta enviada para refrendar continuidad de su contrato de 2 años, sino por ventilar una negociación privada. El lunes habla”; informó el periodista Carlos Univazo a través de su cuenta de ‘X’, así que se espera una respuesta muy contundente.

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Fuente: @Carlosu67

Es de esta manera que la más reciente actitud Franco Velazco estaría siendo analizada al mínimo detalle por el entorno más cercano de Jorge Fossati, a tal punto de que cuestiones legales se encuentran a la vuelta de la esquina. Es muy probable que en la interna de Universitario de Deportes tengan pruebas de lo mencionado en conferencia de prensa, pero el asunto ya no irá por ese rumbo.

¿Se rompió la relación entre Jorge Fossati y Universitario?

Jorge Fossati tiene una historia muy exitosa en Universitario de Deportes al haber salido campeón nacional en las temporadas 2023 y 2025, con lo cual es muy probable que la gran mayoría de los hinchas lo recuerde con enorme cariño. Dicho todo esto, la relación con la actual directiva del club parece estar totalmente quebrada por la forma en cómo habló recientemente Franco Velazco.

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Con esta situación entendemos que era improbable que el nombre del ‘Nonno‘ haya sido una opción real para volver al primer equipo en reemplazo de Javier Rabanal. Hoy está claro que es imposible ya que el uruguayo firmó por Liverpool y no hay marcha atrás, así que solo el tiempo y las futuras decisiones de ambas partes determinarán como termina una relación que por ahora se rompió.

Fuente: Universitario.

DATOS CLAVES

Jorge Fossati evalúa iniciar acciones legales contra la administración de Universitario de Deportes tras las declaraciones de Franco Velazco.

evalúa iniciar acciones legales contra la administración de tras las declaraciones de Franco Velazco. La demanda no se basaría en difamación, sino en la revelación de detalles de una negociación privada (cláusulas de confidencialidad).

(cláusulas de confidencialidad). El estratega uruguayo, actualmente en el club Liverpool, brindará un pronunciamiento oficial este lunes 4 de mayo.