“Pidió autos de alta gama y…”: Franco Velazco explotó y reveló la verdad sobre la salida de Jorge Fossati de Universitario

Tras los malos resultados de Universitario de Deportes, muchos hinchas pidieron el regreso de Jorge Fossati, recordando su paso exitoso y el tricampeonato conseguido con el club. Sin embargo, el técnico uruguayo no continuó en el cuadro ‘crema’ y, recientemente, Franco Velazco se pronunció sobre su situación.

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Velazco reveló la verdad sobre la salida de Fossati

Según explicó el administrador provisional de la ‘U’, el ‘Nonno’ realizó exigencias que podían afectar económicamente al club, como solicitar un incremento del 100% en su sueldo, además de otros pedidos que no estaban alineados con la política institucional.

Previamente, el directivo señaló que ambas partes habían acordado mantener en reserva los motivos por los que no se llegó a un entendimiento, aunque afirmó que el DT de 73 años luego brindó varias entrevistas cuestionando a funcionarios del cuadro ‘merengue’.

“Con el profesor Fossati no se pudo continuar porque teniendo contrato pidió el doble de su sueldo, pidió autos de alto gama, asientos de primera clase, pidió tener poder decisión en la parte comercial y marketing, y eso no lo podemos permitir. La ‘U’ está primero”, explicó el directivo en conferencia de prensa.

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Jorge Fossati ya tiene nuevo equipo en Uruguay

Jorge Fossati alcanzó un acuerdo para asumir como nuevo técnico de Liverpool de Uruguay, dejando totalmente descartado un tercer ciclo al mando de Universitario.

Además, tras asumir en el cuadro ‘aurinegro’, el ‘Flaco’ confesó que existieron diferencias con la actual dirigencia de la ‘U’. “Hay una administración nueva que empezó a mitad de año y han hecho algunos cambios con los que no coincidíamos y definió que quedáramos afuera de este proyecto”, expresó.

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DATOS CLAVES

Jorge Fossati exigió un aumento del 100% de su sueldo para continuar en Universitario.

El técnico solicitó autos de alta gama y asientos de primera clase al club.

Tras su salida, Fossati asumió como nuevo entrenador del Liverpool de Uruguay.