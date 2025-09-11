Es tendencia:
Chiquito Flores destrozó a Sergio Peña por exigir más respeto a la Selección Peruana: “¿Quién le engañó que es jugador?”

Las últimas palabras de Sergio Peña con respecto a la Selección Peruana fueron duras. Y quien reaccionó potente a ello, fue Chiquito Flores.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Chiquito Flores destrozó a Sergio Peña por la Selección Peruana.
El ambiente en el fútbol local está más caldeado que nunca tras el rotundo fracaso de la Selección Peruana en las Eliminatorias al Mundial. La eliminación prematura ha desatado una ola de críticas y un profundo debate sobre el futuro del equipo. En medio de esta tormenta, las declaraciones de Sergio Peña, mediocampista del combinado patrio, han echado más leña al fuego, avivando la polémica y exponiendo las tensiones internas.

Sergio Peña abrió la enorme polémica

Peña, visiblemente afectado por el bajo rendimiento del equipo, lanzó una indirecta que no pasó desapercibida para nadie. Sus palabras, “Por mi país y por mi patria nunca me voy a rendir. A la gente pedirle respeto, hacia todos mis compañeros, a mí, que damos la cara por el país. Otros no la dan”, fueron interpretadas por muchos como un reproche directo a aquellos futbolistas que, por diversas razones, no se hicieron presentes en las convocatorias.

En un momento de profunda frustración para la afición, este comentario fue percibido como un intento de desviar la atención de las deficiencias colectivas y de señalar una supuesta división en el seno del equipo. La reacción a las palabras de Peña no se hizo esperar. Juan ‘Chiquito’ Flores, exfutbolista con una trayectoria reconocida en el fútbol peruano, respondió de forma contundente en el canal de Carlos Orozco en YouTube. Flores no solo cuestionó el talento de Peña con un tajante “¿Quién le ha engañado que es jugador?”, sino que también arremetió contra los periodistas, a quienes culpó de haber “endiosado” al mediocampista, a pesar de lo que él considera un rendimiento mediocre en la selección.

Sergio Peña jugando en la Selección Peruana. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Chiquito Flores cargó contra Sergio Peña

Las declaraciones de ‘Chiquito’ Flores han encendido aún más la hoguera de la polémica, evidenciando la profunda división de opiniones que existe en el fútbol peruano. Mientras un sector de la afición y algunos analistas defienden la postura de Peña, argumentando que sus palabras buscan un compromiso total con la camiseta, otros, como Flores, consideran sus comentarios inoportunos e indignos de un jugador que representa a la selección en un momento tan delicado. La afición, ya de por sí golpeada por la eliminación, se encuentra ahora dividida entre el apoyo a los jugadores que “dan la cara” y la crítica a aquellos que, según las palabras de Peña, no lo hacen.

Este cruce de declaraciones no es solo un reflejo de las tensiones internas en el equipo, sino también un síntoma del difícil panorama que atraviesa el fútbol peruano. La eliminación del Mundial ha dejado al descubierto falencias estructurales y la imperante necesidad de una profunda reestructuración en todas las categorías, desde las bases hasta la selección mayor. La ‘Bicolor’ se encuentra en un punto de inflexión, con una afición exigente y la urgencia de implementar cambios significativos para poder volver a competir al máximo nivel en el escenario internacional.

