En Universitario de Deportes los cambios en el plantel siguen siendo frecuentes debido a distintas decisiones técnicas. Esta vez, una nueva salida llamó la atención en el entorno ‘crema’, ya que una figura importante no continuará en la institución.

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La campaña de ‘Las Pumas’ estuvo marcada por altibajos. Comenzaron con buen ritmo en las primeras fechas, aunque después les costó mantener la regularidad. Sin embargo, en las etapas decisivas lograron recuperar el nivel mostrado al inicio.

Incluso estuvieron a un paso de disputar la final de la Liga Peruana de Vóley, pero terminaron cayendo ante San Martín en una serie muy ajustada. Aun así, consiguieron la medalla de bronce tras imponerse a Géminis en dos partidos.

Universitario pierde a una de sus figuras

Pensando en la próxima temporada, buscarán volver a pelear en los primeros lugares, con la meta principal de llegar a la final del torneo. Por eso, realizarán algunos cambios, y uno de ellos ya fue anticipado por el medio digital ‘Puro Voley’.

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Se trata de la posible salida de Coraima Gómez del conjunto estudiantil, una jugadora fundamental en el ascenso a la máxima categoría del vóley nacional y que ahora estaría cerca de iniciar una nueva etapa.

¿Cómo se mueve el mercado de pases de Universitario?

Los clubes ya comenzaron a preparar la próxima temporada y se mueven en el mercado de pases entre renovaciones, salidas y refuerzos. La expectativa aumenta por conocer qué equipo logrará conformar el plantel más competitivo en busca del título.

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Rumores:

María Paula Rodríguez (salida)

Angélica Malinverno (salida)

Fátima Villafuerte (salida)

Laura Grajales (fichaje)

Coraima Gómez (salida)

Mara Leao (salida)

Mirian Patiño (salida)

DATOS CLAVES

Universitario obtuvo la medalla de bronce tras vencer a Géminis en la liga de vóley.

La jugadora Coraima Gómez dejaría el club tras lograr el ascenso a la máxima categoría.

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