La decisión final de Universitario sobre dejar ir a José Rivera a Melgar: “Fue tajante…”

José Rivera ha sido uno de los grandes salvadores de Universitario de Deportes en la temporada 2025. Muchas veces el cuadro ‘crema’ no encontraba el camino del gol, pero el ‘Tunche’ sabía aparecer desde el banco de suplentes para anotar goles. Pues ahora ha nacido un rumor fuerte sobre su posible partida y en Ate han tomado una firme decisión.

El periodista Enrique Vega fue el que dio la noticia. Melgar está interesado en reforzar su equipo de cara al próximo año y uno de sus objetivos estaría enfocado en el ‘Tunche’. El goleador ‘crema’ ha tenido una gran temporada, pero sigue siendo suplente y por eso estarían interesados en contratarlo.

“José ‘El Tunche’ Rivera interesa y gusta en Melgar. El equipo arequipeño consultó con el entorno del delantero para conocer detalles sobre su situación actual. El atacante de la ‘U’ es del agrado total de Juan Reynoso“, fue lo que escribió el comunicador.

El grito de gol del Tunche Rivera (Foto: Universitario).

La firma decisión de Universitario sobre José Rivera

En Ate están tranquilos a pesar de la información que se ha dado a conocer sobre José Rivera. Esto debido a que saben que el futbolista tiene contrato vigente con el club. Por lo que no piensan reforzar a ningún equipo local la temporada que viene. Lo que hace imposible pensar que la ‘U’ deje ir al atacante a un club como Melgar la próxima campaña.

Así lo dio a conocer el periodista deportivo Gustavo Peralta en sus redes sociales. Por lo que la única forma que el ‘Tunche’ pueda irse de Ate es con una transferencia hacia el exterior.

Es posible que el atacante nacional se mantenga en Tienda Crema para la siguiente campaña. Por parte de Jorge Fossati lo tiene muy bien considerado, si bien no como un delantero fijo en el 11 titular. Pero siempre le da la oportunidad de aparecer desde el banco o incluso de hacer una rotación en el equipo inicial en algunos juegos.

Los números de José Rivera en Universitario de Deportes este 2025

Este año José Rivera nuevamente ha sido considerado como uno de los revulsivos del equipo. Siendo importante ingresando desde el banco de suplentes. A pesar de no ser de los iniciales, ha sabido en poco tiempo hacer goles vitales para su equipo. Por eso es muy valorado en la institución, en donde esperan seguir contando con sus servicios.

Si vemos sus números este 2025 nos encontramos hasta la fecha de esta nota 35 partidos disputados, 11 goles, ninguna asistencia y 1174 minutos jugados. Con estas cifras podemos determinar que en tiempo efectivo de 90 minutos, habría disputado 13 juegos. Mientras que ha sabido celebrar un gol cada 106.7 minutos.

Por lo pronto el ‘Tunche’ tiene contrato vigente con Universitario de Deportes hasta finales del 2026. Por lo que su situación va a tener que resolverla con el club en busca de un mejor futuro para él.

