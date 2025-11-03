La Liga 1 2025 está llegando a su recta final y varios equipos ya piensan en cómo armarse de cara a la próxima temporada. Entre ellos se encuentra Melgar de Arequipa, que en la última fecha del Torneo Clausura rescató un empate frente a Alianza Lima.

Según se pudo conocer, el cuadro ‘rojinegro’ ha mostrado interés en fichar a José Rivera, tricampeón con Universitario, como parte de su plan de refuerzos para el próximo año.

De acuerdo a información brindada por el periodista Enrique Vega, el delantero nacional, que en los últimos años ha tenido un rol de suplente en la ‘U’, es del agrado de Juan Reynoso.

Además, el mencionado comunicador señaló que desde el ‘Dominó’ ya se han puesto en contacto con el entorno del jugador para conocer un poco más sobre su situación actual y evaluar la posibilidad de incorporarlo.

José Rivera podría fichar por Melgar en 2026

“José ‘El Tunche’ Rivera interesa y gusta en Melgar. El equipo arequipeño consultó con el entorno del delantero para conocer detalles sobre su situación actual. El atacante de la ‘U’ es del agrado total de Juan Reynoso“, escribió Vega en su cuenta personal de Twitter.

Sin embargo, aclaró que hasta ahora no se ha producido ningún contacto directo entre los clubes ni se ha presentado una oferta formal para cerrar la contratación. “Por ahora no existe una comunicación directa de club a club. Por lo tanto, tampoco hay una propuesta formal”, añadió.

Cabe resaltar que, Rivera mantiene contrato con los de Ate hasta finales del próximo año y siempre ha manifestado sentirse a gusto en el equipo ‘merengue’. No obstante, con la intención de conseguir más minutos como titular, podría considerar dar un paso importante y realizar un cambio en su carrera.

Los números de José Rivera en 2025

José Rivera ha tenido la oportunidad de disputar un total de 35 encuentros a lo largo de la presente temporada: 15 en el Torneo Apertura, 13 en el Clausura y 7 en la Copa Libertadores.

En gran parte de dichos compromisos, ha sido utilizado como suplente por Jorge Fossati. A pesar de ello, su aporte en ataque ha sido bastante positivo, llegando a anotar 11 goles en total.

