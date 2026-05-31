El mensaje de Héctor Cúper sobre refuerzos y salidas en Universitario: “Hemos tenido una reunión”

Héctor Cúper se refirió al plantel para el Torneo Clausura y también hizo una autocrítica sobre el presente de la 'U'.

Tras la victoria sobre Sport Huancayo y el cierre del Torneo Apertura, Universitario de Deportes ya comenzó a enfocarse en la planificación del segundo semestre.

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Bajo ese contexto, Héctor Cúper se refirió a los movimientos que podría realizar el club ‘merengue’ en el mercado, tanto en materia de refuerzos como de posibles bajas.

El mensaje de Héctor Cúper sobre refuerzos y salidas

En la conferencia de prensa posterior al triunfo en el Monumental, Héctor Cúper reveló que ya sostuvo una reunión con la directiva ‘crema’. Sin embargo, aclaró que todavía no existen nombres definidos para reforzar al equipo en el próximo mercado de pases.

“Hemos tenido una reunión con el presidente, pero todavía no se ha hablado de nombres ni de nada. Yo entiendo que por ahí salgan nombres, pero esa es una reunión que tendremos en los próximos días”, respondió el estratega argentino.

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¿Habrán salidas en Universitario?

En cuanto a las posibles salidas, uno de los nombres que genera dudas es el de Miguel Silveira, quien tuvo escasa participación desde la llegada de Héctor Cúper. No obstante, el entrenador explicó que la falta de minutos respondió al poco tiempo de trabajo que tuvo con el plantel y señaló que cualquier decisión sobre bajas será evaluada junto a la directiva.

“El tema de Silveira… bueno, ustedes se pueden imaginar que yo llegué hace menos de 20 días. Tengo que ponerme rápidamente a conocer a todos de una manera veloz, y eso no es tan fácil. Yo he mirado videos, he mirado cosas. Yo sé que no ha jugado mucho, porque es la realidad, y yo tengo que estar convencido del equipo que formo con las urgencias que teníamos”, explicó.

Asimismo, agregó lo siguiente: “Aunque nos ha ido mal —tengo que reconocer que hemos quedado afuera de la Copa Libertadores, de la Sudamericana, de todo—, tengo que decir que con el poco tiempo que he tenido, tal vez no solamente él, sino que hay otros jugadores que prácticamente tampoco han jugado demasiado. Pero bueno, repito, eso lo evaluaremos en los próximos días y veremos cómo reorganizamos todo lo que va a ser la pretemporada con los jugadores que van a estar, los que puedan venir y los que se puedan ir. Hoy no puedo aclarar mucho más”.

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“CUANDO HAY PROBLEMAS FÍSICOS, CUESTA HASTA PENSAR”



Héctor Cúper, DT de Universitario



📹 Conferencia de Prensa completa en nuestro canal de YouTube: https://t.co/Zw14kFz7Zv pic.twitter.com/YmjIhB6mwI — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) May 31, 2026

DATOS CLAVES

El entrenador Héctor Cúper descartó tener nombres definidos para reforzar a Universitario de Deportes.

El director técnico se reunió con el presidente de la institución tras el triunfo en el Monumental.

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