Fabián Bustos, entrenador argentino que fue campeón nacional con Universitario en 2024, reconoció que fue un error salir del conjunto ‘crema’ durante el último Torneo Apertura 2025. Así lo admitió en una entrevista con L1 MAX donde también felicitó a la ‘U’ por el tricampeonato nacional, destacó a algunos jugadores y habló sobre la chance de dirigir a la Selección Peruana.

Cabe recordar que Fabián Bustos dejó la dirección técnica de Universitario de Deportes en abril de este año. Fue luego de recibir una sanción de cuatro fechas de parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El motivo fue por una indisciplina producto de un polémico gesto durante el clásico ante Alianza Lima (el ‘Topo Gigio’ tras el empate 1-1 sobre el final).

Bustos dejó el cargo para aceptar una oferta superadora desde lo económico de Olimpia, equipo histórico en Paraguay. Al contar toda la situación, en un tono sincero, el argentino reconoció que “con el diario del lunes”, fue un error que cometió en aquel momento.

“Creo que fue un error en aquel momento. Si recuerdan estaba un poco el mundo del fútbol en Perú complicado. A mí se me sanciona por un gesto, con todo respeto, sin faltar el respeto a los demás y se me sancionó muy rápido. Me llegó una oferta de un club que había tenido muchas copas internacionales y me dejé llevar por la situación“, admitió el DT campeón nacional de 2024.

Y siguió: “Obviamente, con el diario del lunes, es un error que cometí. Llegué a un lugar donde no estaban las condiciones como tenían que estar o como de donde veníamos y son esos pasos que uno da en su carrera que, lamentablemente, se equivoca“.

Fabián Bustos reconoció y felicitó a Universitario por el tricampeonato nacional

Al margen de que explicó el error que cometió al irse de la ‘U’, el entrenador argentino destacó lo hecho por su exequipo durante todo el año, así como tuvo buenas palabras para con la hinchada y hasta con el actual director técnico, Jorge Fossati.

“Más allá de eso, estoy para acá para felicitar a todo el grupo, a toda la gente de la U, a la misma hinchada, a los jugadores por lo que se ha conseguido. Porque cuando llegamos nos exigieron el bicampeonato, nos exigieron ser campeones en el centenario y bueno, hoy el grupo, con Jorge (Fossati) consigue el tricampeonato y lo que sigue tiene que seguir siendo del mismo modo”, expresó.

Bustos destacó a varios futbolistas durante su entrevista con L1 MAX. A Jesús Castillo y Anderson Santamaría, refuerzos que llegaron después de su salida, los destacó pese a no dirigirlos. “No los conozco, pero cuando juegan parece que han jugado toda la vida con los otros jugadores”, indicó.

No fueron los únicos mencionados, por supuestos, el exentrenador de Barcelona SC y Olimpia. Según dijo, su jugador ideal es Andy Polo, pero dentro de su Top 3 de los mejores del 2025 en la U puso a otros dos futbolistas. “Lo del ‘Cholo’ Valera fue impresionante y lo de Jairo (Concha) también, la cantidad de goles que hizo este año me pone muy contento”, dijo.

¿Fabián Bustos quiere dirigir a la Selección Peruana?

Fabián Bustos está libre, a la espera de alguna oferta para volver al trabajo. Según reveló, cuando se fue de Olimpia, “un buen presidente” de un club peruano lo llamó, pero él aseguró que no se ve en otro lado que no sea la ‘U’. Mientras tanto, los rumores no lo descartan como posible contendiente al puesto de entrenador de la Selección Peruana.

En este sentido, surgió la pregunta sobre si le interesaría dirigir a ‘La Bicolor’, aunque el foco estuvo en las palabras del director general de fútbol de la FPF, Jean Ferrari, quien lo descartó. Así fue como le consultaron si le molestó que lo hayan hecho.

“No tiene por qué primero decirme o postularme a favor. Debe ser difícil la situación que debe estar viviendo. Yo no me sentí mal, sé cómo piensa él (Ferrari) de mí y sé lo que hemos hecho juntos, cómo hemos trabajado y no tiene la obligación de tirarme flores o posicionarme”, manifestó.

Aunque, ante la insistencia sobre si le hubiera gustado dirigir a la Selección Peruana, no dudó. “Sí, me hubiera gustado porque nunca pensé que podía llegar a este nivel, nunca pensé en dirigir equipos grandes, es el cuarto equipo grande que dirijo. Entonces, después de haber hecho bien las cosas en clubes, en un futuro, sí me gustaría dirigir alguna selección”, consideró.

