Historia viva de Universitario: Álex Valera entró al Top 10 de goleadores históricos de la ‘U’

Anotó el 1-0 ante Coquimbo Unido con bastante fortuna. Llegó a los 80 goles y ya está décimo en la tabla de goleadores históricos.

Álex Valera sigue aumentando sus números y se mete en la historia grande de Universitario de Deportes. Es que anotó su gol número 80 como ‘crema’ en la derrota 2-1 ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026. De esta forma, se metió en el Top 10 de máximo goleadores históricos de la institución.

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Este tanto le permitió igualar el número de goles que marcó Raúl Ruidíaz y entró al décimo lugar entre los goleadores históricos de Universitario. Es probable que sume más tantos y, así, suba ubicaciones en la tabla histórica. Por lo pronto, ya quedó a cuatro del noveno, Piero Alva (84).

El gol de Álex Valera le permitió a la ‘U’ adelantarse en el marcador en un partido clave ante Coquimbo en Chile. La anotación contó con bastante fortuna, ya que llegó luego de un cabezazo desviado de Anderson Santamaría y una definición forzada de Caín Fara, que terminó en el travesaño. En el rebote rápido, el ‘Cabezón’ ganó por arriba y el balón se metió lentamente en la valla.

¡LO GANA EL EQUIPO CREMA! Alex Valera y un cabezazo con suspenso, para el 1-0 de Universitario ante Coquimbo.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/K9bc2p57fD — SportsCenter (@SC_ESPN) May 8, 2026

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Los 10 máximos goleadores de la historia de Universitario

El máximo goleador histórico de Universitario, tal como destacó en una publicación en sus redes sociales luego de la anotación de Valera, sigue siendo Teodoro Fernández con 161 goles. Es decir, casi el doble de la cifra marcada por ‘Nazário’ recientemente.

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Alex Valera marcó su gol 80 e ingresó al Top 10 de goleadores históricos del más campeón del Perú.



¡A seguir haciendo historia, goleador!#UnaGarraCopera#UnaHistoriaDeGrandeza pic.twitter.com/ILHlOBm7tE — Universitario (@Universitario) May 8, 2026

A continuación, hacemos un repaso por los 10 máximos goleadores históricos de la ‘U’:

Teodoro Fernández – 161 goles Ángel Uribe – 124 goles Percy Rojas – 119 goles Alberto Terry – 111 goles Oswaldo Ramírez – 95 goles Daniel Ruiz – 93 goles Fidel Suárez – 87 goles Juan José Oré – 86 goles Piero Alva – 84 goles Álex Valera – 80 goles

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A Universitario le dieron vuelta el partido y se complicó en la Copa Libertadores

El gol de Álex Valera había tranquilizado a Universitario con el 1-0 en el primer tiempo. Sin embargo, Coquimbo Unido se lo dio vuelta en el complemento con dos goles del argentino Guido Vadalá. Así, el conjunto chileno logró darlo vuelta y se quedó con el triunfo por 2-1.

Así, la ‘U’ complicó sus posibilidades de clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Está igualado en puntos con Nacional de Uruguay con 4 puntos en el tercer y cuarto lugar. En tanto, Tolima y Coquimbo tienen 7 unidades como líder y escolta del grupo.

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El próximo partido de los ‘Cremas’ será ante el ‘Bolso’ en un duelo definitorio. Una derrota lo eliminaría de la chance de clasificarse a octavos de final y hasta lo complicaría para meterse en Copa Sudamericana.

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