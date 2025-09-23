Los partidos que le faltan a Universitario para lograr ser ganador del Torneo Clausura y tricampeón nacional

Universitario de Deportes, el actual bicampeón nacional, se ha consolidado como el principal candidato para lograr un histórico tricampeonato. Con 21 puntos obtenidos en 9 partidos disputados en el Torneo Clausura, el equipo crema se encuentra en la cima de la tabla de posiciones, demostrando un rendimiento sólido y una notable consistencia a lo largo de la competencia. Este impresionante desempeño lo coloca a solo 1 punto de su más cercano perseguidor, Cusco FC, y con 5 puntos de ventaja sobre Sporting Cristal como los grandes perseguidores.

Universitario candidato al tricampeonato nacional

La racha invicta de la “U” en el Torneo Clausura, con 6 victorias y 3 empates, es un reflejo del gran trabajo del comando técnico y del compromiso de sus jugadores. El equipo ha sabido mantener la calma en momentos clave, como en su reciente victoria agónica frente a UTC, donde un doblete de Alex Valera en el tiempo de descuento aseguró los tres puntos y el liderato. Esta mentalidad ganadora y la capacidad de revertir resultados adversos son atributos esenciales que lo distinguen de sus rivales directos.

Si Universitario logra mantener este ritmo y consigue ganar el Torneo Clausura, se coronará automáticamente como tricampeón nacional, sin necesidad de jugar una final. Esto se debe a que, como ganador del Torneo Apertura, si también se lleva el Clausura, la reglamentación de la Liga 1 establece que es campeón absoluto. Este escenario no solo evitaría las finales, sino que también le permitiría celebrar su tercer título consecutivo de la forma más directa y contundente posible.

¿Cuántos partidos le faltan a Universitario en Liga 1?

Con 8 partidos por delante en el fixture, incluyendo su fecha de descanso, el camino hacia el tricampeonato parece más cerca que nunca. El equipo merengue ha superado los desafíos más difíciles y ahora se enfrenta a rivales con la presión de tener que alcanzarlo. Cada partido restante será una final para Universitario, que tiene la oportunidad de dejar una huella imborrable en la historia del fútbol peruano.

¿Qué partidos pendientes tiene Universitario?

Fecha 11 (local): Universitario vs. Cusco FC

Fecha 12 (visitante): Alianza Atlético vs. Universitario

Fecha 13 (local): Universitario vs. Juan Pablo II

Fecha 14 (visitante): Sporting Cristal vs. Universitario

Fecha 15 (local): Universitario vs. Ayacucho FC

Fecha 16 (visitante): ADT vs. Universitario

Fecha 17: Descansa

Fecha 18 (local): Universitario vs. Deportivo Garcilaso

Fecha 19 (visitante): Los Chankas vs. Universitario