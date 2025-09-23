Universitario tiene prácticamente cerrado a su refuerzo para la siguiente temporada: “Muy cerca de comprar el pase”

Universitario de Deportes está en la cúspide de una operación estratégica que promete consolidar su plantel para las próximas temporadas: la compra definitiva de Jairo Vélez. El talentoso futbolista ecuatoriano, quien ya ha obtenido la nacionalidad peruana, arribó al club crema a principios de 2025 bajo la modalidad de préstamo. Desde su llegada, Vélez ha demostrado una capacidad de adaptación excepcional, integrándose de manera fluida al esquema táctico del técnico Jorge Fossati y ganándose rápidamente la confianza tanto del cuerpo técnico como de la exigente afición merengue.

Jairo Vélez sumamente valorado en Universitario

Su desempeño, caracterizado por una notable regularidad y momentos de brillantez, ha sido determinante para que la directiva tome la decisión de ejercer la opción de compra estipulada en su contrato. La adaptación de Vélez no solo ha sido rápida, sino que ha superado todas las expectativas. Inicialmente, su incorporación generó un debate saludable sobre su posicionamiento en el once titular, especialmente debido a la fuerte competencia en el medio campo con figuras consolidadas como Edison Flores. Sin embargo, Vélez ha demostrado ser un jugador versátil y dinámico, capaz de desequilibrar por las bandas y aportar una creatividad constante en el ataque.

Toda la habilidad para el desborde y su visión de juego lo han afianzado como un titular indiscutible, llegando incluso a desplazar al “Orejas” Flores en encuentros de alta trascendencia. Esta sana competencia interna ha tenido un efecto positivo, elevando significativamente el nivel general del medio campo de la “U”, lo que se ha traducido en un mejor rendimiento colectivo del equipo. Un aspecto crucial en esta negociación es el valor del pase de Vélez, cuya ficha pertenece actualmente a la Universidad César Vallejo. Fuentes cercanas al club crema, incluyendo al reconocido periodista deportivo Gustavo Peralta, han confirmado que las conversaciones entre ambos clubes están en una fase muy avanzada y se espera que Universitario ejecute la cláusula de salida en breve.

Universitario gana bastante con Jairo Vélez

Este movimiento no es solo una adquisición más, sino una estrategia a largo plazo para asegurar la continuidad de un jugador clave por varias temporadas. La directiva busca así blindar a Vélez de posibles ofertas de otros clubes, tanto del ámbito nacional como internacional, que podrían surgir una vez finalizado su préstamo en diciembre, momento en el que quedaría libre. Con la inminente adquisición de su ficha, Universitario no solo garantiza la permanencia de un jugador con un presente brillante y un futuro sumamente prometedor, sino que también refuerza de manera significativa su proyecto deportivo a largo plazo.

La continuidad de Jairo Vélez es una declaración de intenciones clara por parte del club, que aspira a mantenerse en la cima del fútbol peruano y a ser un protagonista constante en los torneos internacionales. La versatilidad de Vélez, su capacidad resolutiva, habiendo generado goles importantes en momentos clave, y su excelente adaptación al sistema de juego de Fossati lo consolidan como uno de los fichajes más exitosos de la temporada para el bicampeón peruano. De hecho, su incorporación definitiva puede considerarse como el primer gran refuerzo y una pieza angular para el esquema del equipo en la próxima temporada 2026.