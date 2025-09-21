Todo parece indicar que la relación entre Raúl Ruidíaz y Universitario de Deportes se terminó de romper en esta temporada 2025. Diversos episodios han ocurrido para que esta situación llegue a tal punto de que la actual directiva merengue actualice algunos murales en el museo del club y la imagen del goleador no aparezca más. Ahora el propio protagonista tuvo una contundente respuesta que evidencia lo que realmente siente.

En la llegada del plantel de Atlético Grau de Piura a la ciudad de Lima para enfrentar a Sport Boys del Callao en el marco de la fecha 10 del Torneo Clausura 2025, Raúl Ruidíaz fue abordado por la prensa deportiva local para hablar de distintos temas y uno de los que más resonó fue el hecho de ya no estar más como imagen en el museo oficial de Universitario de Deportes. Sorpresivamente, el goleador declaró que ni siquiera estaba enterado de la situación.

“No sé cómo explicarlo. Son cosas que a mí no me afectan. Ni sabía que estaba ahí. Me enteré hace un par de meses, pero me tienen sin efecto. Ellos pueden hacer lo que quieran”; comentó en primera instancia Raúl Ruidíaz en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en una clara señal de estar enfocado totalmente en los objetivos que tiene como jugador de Atlético Grau de Piura y no en los acontecimientos de sus antiguos equipos.

¿Qué más dijo Raúl Ruidíaz sobre la actitud de Universitario?

Uno de las consultas de la prensa deportiva local también tuvo que ver con aquel video que publicó luego de la dura derrota por 0-4 que sufrió Universitario de Deportes ante Palmeiras por Copa Libertadores, a lo que Raúl Ruidíaz repitió lo mismo que dio a conocer en su momento. En un claro mensaje de no haberse burlado como todos pensaron, el atacante nacional mencionó que tiene una vida propia y que lo que haga no siempre tiene ver con los colores merengues.

“Lo que pasa es que yo no estoy pendiente de lo que es Universitario. Yo tengo mi vida y lo que es Grau. Yo en la vida voy a subir algo para que le afecte al equipo de donde yo he salido, es ilógico. No ando pendiente, se hizo una película y ya lo salí a aclarar. La gente cree, bien. No estoy para hacer un cuento ni una película de todo eso”; finalizó con sus apreciaciones ‘La Pulga’ Ruidíaz.

¿Por qué Raúl Ruidíaz fue retirado del museo de Universitario?

En esta oportunidad fue Daniel Amador, gerente de marketing de Universitario de Deportes, quien tomó la palabra luego de que se retire la imagen de Raúl Ruidíaz del museo oficial del club. Teniendo en cuenta lo publicado en redes sociales y por más que las aclaraciones hayan dejado sin efecto cualquier tipo de burla por el resultado ante Palmeiras por Copa Libertadores, se destacó que ningún jugador está por encima del nombre del club o algo por el estilo.

“Cada uno cosecha lo que siembra. Particularmente, no me pareció. La ‘U’ es una institución que merece respeto de todos. Nadie está por encima del club. Eso ha quedado demostrado claramente a lo largo de estos años en los que han ocurrido muchas situaciones negativas y positivas. La institución está por encima de cualquier persona”; enfatizó en una reciente charla con ‘Colectivo World‘.

