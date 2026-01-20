Matías Di Benedetto marcó el primer gol de Universitario en 2026: cabezazo ante Melgar

Matías Di Benedetto marcó el 1-0 de Universitario en el primer tiempo del amistoso ante FBC Melgar en el Estadio Monumental de Ate. Este martes 20 de enero, las instituciones crema y rojinegra se enfrentan en un duelo de pretemporada y el argentino abrió el marcador. Es el primer gol de la ‘U’ en este 2026.

Publicidad

Publicidad

Luego de la derrota 1-0 ante Sport Boys en Campo Mar, Universitario volvió a su estadio para este amistoso ante Melgar. Un enfrentamiento, que sirve de previa para la Noche Crema ante Universidad de Chile. Javier Rabanal tuvo su primer grito de gol gracias a la pelota detenida.

Matías Di Benedetto, al minuto 9 del primer tiempo de este amistoso, conectó un gran cabezazo en el punto del penal tras centro de Hugo Ancajima. Su cabezazo terminó en el segundo palo del arco de Jorge Cabezudo y desató el primer grito de gol en este 2026 en el Monumental, que no cuenta con público.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

El amistoso de la ‘U’, al igual que pasó en Campo Mar ante Sport Boys, se juega a puerta cerrada. Esto suele suceder en general con los partidos de preparación. El público podrá volver al estadio para la Noche Crema de este sábado 24 de enero.

Jairo Concha marcó el 2-0 de Universitario ante Melgar

Tras un buen primer tiempo de la ‘U’, llegó el segundo gol en el inicio de la segunda parte. Tras un robo de Edison Flores, a Jairo Concha lo dejaron patear en la puerta del área y no perdonó. Golazo de ‘Jairoco’ para el 2-0 del equipo de Javier Rabanal.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

NOTICIA EN DESARROLLO