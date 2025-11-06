Gabriel Costa, el delantero uruguayo-peruano, se encuentra en una situación contractual inusual con Universitario de Deportes. A pesar de su reconocido perfil, su participación en el campo ha sido mínima en las últimas temporadas, lo que ha generado debate sobre su continuidad en el equipo y ha impulsado a la directiva a buscar soluciones.

Publicidad

Publicidad

Gabriel Costa renovó en Universitario por esta razón

La clave de su permanencia no radica en una decisión técnica, sino en una cláusula contractual que se activó automáticamente al coronarse el equipo campeón nacional. Esta cláusula forzó la renovación de su contrato por una temporada adicional, independientemente de los planes del comando técnico.

Gabriel Costa jugando en Universitario ante Inter Miami de Lionel Messi. (Photo by Daniel Apuy/Getty Images)

Esta renovación automática ha creado un desequilibrio económico y deportivo para el club. Universitario se ve obligado a mantener uno de los salarios más altos de la plantilla para un jugador con pocos minutos en cancha, lo que ocupa un espacio presupuestario que podría destinarse a un refuerzo más acorde a las necesidades del equipo.

Publicidad

Publicidad

Universitario se desprenderá de Gabriel Costa

Ante este panorama, la solución más práctica que se contempla es el préstamo del futbolista, como contó Gustavo Peralta hace poco. Ceder a Costa a otro equipo de la Liga 1 permitiría al club aliviar parcialmente la carga económica de su sueldo y, a su vez, le brindaría al jugador la oportunidad de recuperar minutos y revalorizarse, transformando una obligación contractual en una oportunidad para todas las partes.

ver también “Sí hubo sondeo”: el grande de Perú que aceleró por el fichaje de Christian Cueva y no es Universitario

Tweet placeholder

Esta estrategia es crucial para proteger el activo del club. El préstamo asegura que el valor del jugador no se deprecie aún más en el banquillo y que, al finalizar la cesión, Universitario recupere un jugador con ritmo de competencia, manteniendo así el control sobre su pase para futuras transferencias.

Publicidad

Publicidad

Contrato ventajoso para Gabriel Costa

La situación de Gabriel Costa ilustra cómo las cláusulas contractuales pueden influir en el destino de un jugador, incluso por encima de las consideraciones deportivas. La renovación de Costa responde a un imperativo legal, no deportivo, y su inminente préstamo es una consecuencia directa de esta obligación, buscando el pragmatismo financiero y la revalorización de un atacante que busca nuevos horizontes para tener los minutos que no ha encontrado en el Monumental.

DATOS CLAVES