No solo Javier Rabanal, el jugador que Universitario no quiere más: “Está más condenado…”

Universitario de Deportes está en un momento de cambios y quiere hacer un trabajo bastante fuerte para salir campeones nacionales. En este caso, una de las cabeza que va a rodar pronto es la de Javier Rabanal. El técnico no seguirá en el club después de perder su segundo partido consecutivo, pero no sería el único en irse del equipo. Ya hay un nuevo apuntado para poder salir muy pronto.

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Según ha podido dar a conocer el periodista Carlos Univazo en sus redes sociales, el próximo en salir es Sekou Gassama. Más que todo, debido a que el hincha no lo tiene muy bien visto, por eso quieren sacarse ese peso de encima en busca de otro delantero que pueda cumplir con ser un goleador de raza. Por eso, verían la posibilidad para que este pueda llegar a salir antes de final de año.

Sekou Gassama en los entrenamientos (Foto: Universitario).

“Gassama es para los hinchas de la ‘U’ como ver todos los días la soga en la casa del ahorcado. La administración lo va a pulsear para ver si se va antes de fin de año, y así borran ya todas las huellas. Está más condenado que la Onpe”, fue la publicación que hizo el comunicador mediante sus redes sociales.

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El nivel mostrado hasta el momento del senegalés no es la mejor, por esa razón el aficionado está muy molesto con su contratación. Ya están cansados que cada año contraten jugadores que no terminen siendo verdaderos goleadores, pues llegan a traer elementos que en el ataque dejan mucho que desear de forma constante. Aunque claro, el hecho de salir campeones hizo que esto no termine notándose tanto.

Los números de Sekou Gassama en Universitario

El delantero de 30 años de edad no ha tenido muchas oportunidades para demostrar dentro del campo esta temporada. El hecho de llegar tarde a la pretemporada le terminó pasando factura, con lesiones que le hicieron imposible jugar. Así como también, su falta de fútbol, ya que llegó sin haber tenido actividad en los últimos 6 meses.

Sekou Gassama en la Copa Libertadores (Foto: Universitario).

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Es por ello que el delantero que ficharon hasta la fecha solo ha llegado a jugar un total de 3 partidos en lo que va de la campaña, 1 por la Liga 1 y el otro por la Copa Libertadores. No presenta goles ni asistencias, mientras que en tiempo de juego registra 101 minutos disputados.

Habrá que ver si hasta mitad de temporada logra tener más oportunidades para jugar y por ahí cambia su suerte. Aunque por el momento todo indica que su salida es algo inminente por sus flojas actuaciones.

Datos Claves

Javier Rabanal dejará su cargo tras perder dos partidos consecutivos con Universitario de Deportes.

dejará su cargo tras perder con Universitario de Deportes. El delantero Sekou Gassama registra solo 101 minutos jugados en 3 partidos sin goles.

registra solo jugados en sin goles. La administración busca la salida de Sekou Gassama antes de final de año.