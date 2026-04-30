Universitario definió quién será su técnico para la Liga 1 y Copa Libertadores luego de vencer a Nacional

La victoria ante Nacional por Copa Libertadores trajo calma en lo deportivo, pero también definiciones clave en la estructura de Universitario de Deportes. Tras el encuentro, el administrador Franco Velazco despejó las dudas sobre el liderazgo del equipo para los próximos desafíos.

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El club confirmó que Jorge ‘Coco’ Araujo continuará al mando de forma provisional, asegurando la estabilidad del plantel en el torneo local y el certamen continental. Esta decisión surge mientras la directiva avanza en la selección de un comando técnico definitivo para la temporada 2026.

El rol de Jorge Araujo en la transición

La administración merengue decidió formalizar la presencia de Araujo en el banquillo para los encuentros venideros de la Liga 1. El periodista Gustavo Peralta de L1 MAX adelantó que “Coco Araujo será inscrito para dirigir más partidos”, una medida necesaria para cumplir con los reglamentos del torneo peruano.

🎙️@Gustavo_p4: "Franco Velazco mañana dará conferencia de prensa aquí en el Monumental"



"Coco Araujo será inscrito para dirigir más partidos en la Liga1".#L1Radio



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Franco Velazco fue enfático durante la conferencia de prensa al detallar la comunicación con el estratega nacional. “Hemos conversado con el profesor ‘Coco’ Araujo y le hemos hecho saber que esta administración está buscando un comando técnico”, precisó el directivo.

Velazco destacó la identidad de Araujo con la institución y su voluntad para apoyar en este momento de transición. “Él es de la casa… hemos recibido de su parte la mejor predisposición para acompañarnos en los próximos partidos hasta que podamos culminar con este proceso de búsqueda”, añadió.

El factor Fabián Bustos y su situación contractual

A pesar del interinato de Araujo, el nombre de Fabián Bustos sigue gravitando con fuerza en las oficinas de Ate. El técnico argentino, responsable del bicampeonato en el centenario, es el principal candidato, aunque su presente en Millonarios de Colombia exige prudencia.

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Velazco no escatimó en elogios para el exentrenador crema, calificándolo como un profesional de alto nivel. “Fabián no está en discusión que es un tremendo técnico, que lo queremos mucho en Universitario, es nuestro técnico bicampeón del centenario”, afirmó con claridad.

Sin embargo, el directivo fue tajante respecto al respeto por los vínculos vigentes. “Respetamos que hoy él tenga una relación contractual deportiva con Millonarios, por lo cual no correspondería emitir un juicio sobre algún proceso de negociación en ciernes”, sentenció Velazco.

Un desenlace inminente en el fútbol colombiano

La situación de Bustos en Colombia podría cambiar drásticamente este domingo tras el enfrentamiento contra Alianza. Si Millonarios no logra la victoria, el técnico quedaría fuera de la fase final, lo que facilitaría la resolución de su contrato.

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🎙️ @Gustavo_p4: "Franco Velazco dijo que se le ha comunicado a Coco que se está buscando un comando técnico para la U".#HablemosDeMAX #universitario



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Ante este panorama, la administración de Universitario se mantiene a la expectativa de un posible retorno del estratega que conocen y respetan. Por el momento, la confianza reside en la gestión de Araujo para capitalizar el impulso anímico del último triunfo internacional.

DATOS CLAVE

Franco Velazco confirmó que Jorge Araujo continuará dirigiendo al equipo de forma provisional.

El administrador de la “U” elogió al técnico bicampeón Fabián Bustos, actual estratega de Millonarios.

Jorge Araujo será inscrito formalmente para dirigir los próximos partidos de la Liga 1.