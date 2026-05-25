Tras su lesión, estos son los partidos que Lionel Messi se perdería con la Selección de Argentina

Las alarmas se han prendido en la Selección de Argentina a solo días del inicio del Mundial 2026. Y es que Lionel Messi terminó lesionado en el juego contra Philadelphia en la MLS. Esto ha hecho que se tenga una gran preocupación por su estado de salud. Más bien se han conocido los partidos en los que probablemente no podrá jugar este mes de junio.

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A los 73 minutos del último partido que disputó el 10 argentino, terminó cambiado por Mateo Silvetti. En este caso, la estrella del Inter Miami dejó una imagen desoladora en la que se fue directo a los vestuarios con su salida del campo. Lo que puso nervioso a toda una nación, pues a solo días de lo que será el debut de Argentina en la Copa del Mundo.

ليو يغادر الى غرفة الملابس pic.twitter.com/IxCaIWgX1o — Messi World (@M10GOAT) May 25, 2026

Mediante un comunicado en sus canales oficiales, el club dio a conocer la lesión que tiene ‘Leo’. Se trata de una fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo, por suerte no es nada grave. Pero en este caso, va a tener que tomar descanso para que la zona no se comprometa. Por lo tanto, habrá partidos que no pueda jugar por precausión.

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¿Qué partidos se perdería Lionel Messi con Argentina?

Debido a que no es nada grave, lo ideal es que el cuadro de Argentina tome la decisión de dejarlo de lado en los partidos amistosos que disputará. Esto con la intensión que llegue al debut con el mejor estado físico. Por lo pronto se habla que serían 2 duelos que no estaría en el campo de juego. Para prevenir que se pueda agravar la lesión.

Lionel Messi con la Selección de Argentina (Foto: Getty).

De esta forma no estaría en el choque contra Honduras e Islandia. Acá probablemente no aparezca ni en el banco de suplente. Pero será algo que ya se tendrá que hablar con Lionel Scaloni.

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Lo cierto que el debut del cuadro de Argentina será el día martes 16 de junio frente a Argelia. Este encuentro se disputará en Kansas City desde las 20:00 horas de Perú.

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