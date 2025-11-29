Sebastián Britos dejó el Perú luego de confirmarse que no seguirá vistiendo los colores de Universitario de Deportes de cara a la siguiente temporada. Sin embargo, durante las declaraciones que ofreció previo a su partida, el arquero protagonizó un momento incómodo al tener un fuerte intercambio con un periodista.

Britos tuvo tenso cruce con periodista

El incidente se produjo cuando un periodista le preguntó al arquero uruguayo si continuaría en Ate para la temporada 2026. El portero de 37 años reaccionó de manera contundente, recordando que el club ‘crema’ ya había hecho oficial su salida.

“¿Continuarás en la ‘U’ para el 2026, Sebastián?“, fue la pregunta del periodista del medio ‘Entre Bolas’. A lo que ‘Seba’ respondió lo siguiente: “¿Es joda? El club acaba de comunicar que no sigo“.

Posterior a ello, Britos expresó su satisfacción por haber dejado cifras destacables durante su etapa en el equipo de Ate y rememoró los títulos que consiguió en estos últimos dos años.

“De mi parte sumamente tranquilo que dejé todo. Los números lo avalan, gané los 4 torneos que disputé, los dos nacionales, no perdí un clásico, de qué manera me voy a ir”, sentenció.

Los números de Sebastián Britos en 2025

Sebastián Britos cerró su etapa en Universitario de Deportes habiendo disputado 40 encuentros oficiales entre la Liga 1 y la Copa Libertadores 2025. Durante su paso por el club, el portero recibió 31 goles, logró mantener su portería en cero en 17 partidos y acumuló cerca de 3,600 minutos en el campo.

