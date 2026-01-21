Sekou Gassama llegó a Universitario desde África, y este fue su primer movimiento en Perú

El delantero español-senegalés, Sekou Gassama, finalmente aterrizó en nuestro país para integrarse a la disciplina de Universitario de Deportes. Su arribo ha generado una revolución entre los hinchas cremas, quienes ven en él la pieza faltante para el ataque del tricampeón nacional.

Sekou Gassama listo para jugar en Universitario

Tras un largo viaje desde el continente africano, el potente atacante no perdió tiempo y se trasladó de inmediato a su lugar de concentración. Según reveló el portal Jax Latin Media, el futbolista ya se encuentra instalado y enfocado en los retos que afrontará con la camiseta merengue.

El primer movimiento estratégico de Gassama en suelo peruano ha sido coordinar su agenda para los exámenes médicos de rigor. Esta etapa es crucial antes de proceder con la firma oficial de su contrato, asegurando que se encuentra en óptimas condiciones físicas para la alta competencia.

La directiva de Universitario tiene un plan ambicioso para el delantero, proyectando su presentación oficial como el plato fuerte de la Noche Crema. Se espera que sea recibido como el refuerzo más esperado de los últimos años, dada la expectativa que rodea su estilo de juego europeo.

Sekou Gassama presentado en Universitario. (Foto: X).

A pesar de su trayectoria en ligas competitivas, el perfil de Gassama sigue siendo un enigma para muchos aficionados locales. Su combinación de potencia física y técnica en el área promete ser un factor diferencial en la búsqueda del histórico tricampeonato en el año 2026.

Con los términos legales prácticamente cerrados, solo resta el anuncio oficial en las redes sociales del club de Ate. El “9” ya respira el ambiente de la capital y se prepara para sumarse a los entrenamientos en Campo Mar de manera inmediata con la mirada atenta de Javier Rabanal.

¿Dónde estuvo antes Sekou Gassama?

Aunque es ciudadano español, el jugador estaba en África por motivos personales justo antes de su vuelo a Lima. Se prevé que el contrato de trabajo se extienda por toda la temporada 2026, e incluirá la posibilidad de renovación en función de los objetivos que se alcancen.

¿Javier Rabanal usará a Sekou Gassama?

El cuerpo técnico tiene previsto que Gassama debute oficialmente en el encuentro de exhibición de la Noche Crema. Según el nuevo entrenador merengue, Gassama posee una trayectoria notable en la Segunda División española, siendo reconocido por su habilidad en el juego aéreo y su destreza en la protección del balón.

Sekou Gassama jugando en el Almeria. (Foto: X).

DATOS CLAVES