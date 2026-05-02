Si no llega Fabián Bustos a Universitario, Franco Velazco tendría avanzada la llegada de otro DT argentino

Universitario de Deportes continúa en la búsqueda de su nuevo entrenador para lo que resta de la temporada 2026, y aunque el principal apuntado sigue siendo Fabián Bustos, en la interna ‘crema’ ya manejan una alternativa en caso no se concrete su regreso.

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Según reveló el periodista deportivo Gustavo Peralta en el programa de YouTube ‘Y Uno Feliz’, Franco Velazco mantiene firme su postura de apostar por el estratega argentino, quien ya dejó una buena impresión en su anterior paso por Ate. Sin embargo, también existiría un “plan B” bastante avanzado.

Fabián Bustos sigue siendo la prioridad en Universitario

De acuerdo con Peralta, Velazco considera que Bustos es el técnico ideal para asumir el banquillo de Universitario y por eso seguirá insistiendo en su contratación durante los próximos días.

“Franco Velazco sigue insistiendo y creyendo que el técnico que tiene que traer es Fabián Bustos, esa es la primera opción que tiene y lo va a esperar, pero no tanto”, comentó el periodista.

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El principal obstáculo pasa por la situación contractual del entrenador argentino con Millonarios de Colombia. Actualmente, Bustos espera que la administración del club estudiantil pueda establecer contacto directo con la dirigencia de la institución colombiana para explorar una posible salida.

“Lo que quiere Bustos es que la administración de la ‘U’ se contacte con el presidente de Millonarios y que vean de club a club si hay una posibilidad, y si es que la hay, que negocien”, añadió.

Universitario ya tendría conversaciones avanzadas con otro argentino

Pese a que Bustos sigue siendo la prioridad absoluta, en Universitario no quieren perder tiempo y ya tendrían encaminada otra opción en caso la negociación no prospere.

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Peralta dejó entrever que, desde su percepción, el retorno del extécnico ‘merengue’ luce complicado, por lo que ya existirían conversaciones avanzadas con otro entrenador argentino.

“Si no se da, que yo creo que no se va a llegar a dar, sensación no información, hay un argentino que tiene conversaciones avanzadas con Velazco”, señaló.

Información de @Gustavo_p4 sobre la posible llegada de Fabían Bustos a la "U"?

Michael Hoyos si quería llegar a PerÚ!!

📹:#YUnoFelizPodcast pic.twitter.com/bYFSTY0Es5 — Alex 29(U) Crema🏆🌟 (@Alex27U) May 1, 2026

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Aunque no se reveló el nombre del posible candidato, esta información deja claro que la administración de la ‘U’ busca asegurar cuanto antes la llegada de un nuevo DT para no afectar la planificación deportiva del equipo.

DATOS CLAVES

Fabián Bustos es la prioridad de Universitario para asumir el cargo de entrenador este 2026.

El técnico argentino actualmente mantiene un vínculo contractual con el club Millonarios de Colombia.

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