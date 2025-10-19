Sin Edison Flores ni Rodrigo Ureña: el equipo titular que alista Jorge Fossati para recibir a Ayacucho FC

Universitario de Deportes enfrentará a Ayacucho FC en el Estadio Nacional en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. En la previa cualquiera podría decir que los locales tienen el total favoritismo para quedarse con la victoria, aunque los partidos hay que jugarlos de todas maneras. Por ello es que Jorge Fossati ya alista un equipo titular muy importante para lograr un buen resultado.

Publicidad

Publicidad

Estando muy cerca del objetivo principal en la presente temporada, Universitario de Deportes sorprenderá con un par de jugadores que no estarían desde el arranque para el encuentro ante Ayacucho FC. Hablamos de Edison Flores y Rodrigo Ureña, quienes por decisión técnica quedarían al margen de las planificaciones estelares de Jorge Fossati y esperarían su oportunidad en el banco de los suplentes junto a otros compañeros.

En base a esta información, podemos ir armando y deduciendo el equipo titular de los merengues que saldrá al campo de juego del Estadio Nacional para recibir a los ayacuchanos en las próximas horas, el cual sería con: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Jesús Castillo, Jairo Concha, Martín Pérez Guedes, César Inga; Jairo Vélez y Álex Valera.

¿Por qué Universitario jugará de local en el Estadio Nacional frente a Ayacucho FC?

Todos sabemos que Universitario de Deportes siempre juega en condición de local en el Estadio Monumental de Ate, el cual por cierto semana tras semana luce abarrotado de hinchas cremas que no paran de alentar al equipo de sus amores. Bueno, en el próximo encuentro frente a Ayacucho FC lo harán en el Estadio Nacional por un pedido explícito de Conmebol con miras a la realización de la final de la Copa Libertadores 2025.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Así es. Durante los últimos días se pudo confirmar la noticia de que el Estadio Monumental de Ate quedó en preparativos para recibir el partido más importante del continente en esta temporada. Hablamos del campo de juego, tribunas, acceso, vestuarios, interior y cualquier logística necesaria para que el recinto deportivo de la ‘U’ esté en óptima condiciones para que el próximo 29 de noviembre sea testigo de una verdadera fiesta en Sudamérica.

Día, hora y canal del Universitario vs. Ayacucho FC por el Torneo Clausura 2025

Universitario de Deportes enfrentará a Ayacucho FC el próximo lunes 20 de octubre a las 20:15 hora local en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. Será una nueva final para los merengues en busca de un paso más que los acerque al título nacional, así que gracias a las señales de ‘GOLPERÚ‘ y ‘Movistar TV App‘ es que podrás seguir la transmisión oficial. Además, por medio del minuto a minuto que te ofrece ‘Bolavip Perú‘ gozarás de todas las incidencias.

Publicidad

Publicidad

ver también Liga 1 evalúa cambio de día para el partido del posible tricampeonato Universitario vs. Deportivo Garcilaso