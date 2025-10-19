¡Cuidado Universitario! El mensaje que llega desde Cusco FC luego de vencer a Cienciano: “Hasta el final”

Cusco FC consiguió un verdadero triunfazo el día de hoy frente a Cienciano. En el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025, los dorados se impusieron por 2-1 con un doblete de Juan Tévez, quien por cierto es el llamado a reemplazar a Facundo Callejo luego de sufrir una lesión muscular. Justamente el goleador argentino fue quien habló y le dejó un mensaje a Universitario de Deportes para que no crean que ya tienen el título en el bolsillo.

Si bien cualquiera podría pensar que Universitario de Deportes tiene el camino totalmente listo y preparado para ser campeón nacional, con lo cual sería automáticamente tricampeón del fútbol peruano, en Cusco FC tienen la total postura de seguir peleando por el objetivo en este segundo tramo de la presente temporada. A falta de algunas fechas, Juan Tévez asegura que seguirán luchando hasta el último aliento para tomar el primer lugar en la tabla de posiciones.

“Nosotros, mientras las matemáticas den, le vamos a dar hasta el final. La verdad es que este es un grupo que sueña mucho con eso y también con la tabla acumulada. Así que felicito a mis compañeros porque el esfuerzo de hoy fue terrible. Estaban cansados a lo último, pero gracias a Dios pudimos ganar”; declaró Juan Tévez luego del partido entre Cienciano vs. Cusco FC que se disputó la noche de ayer en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

¿Qué necesitan Cusco FC y Universitario para conseguir el Torneo Clausura 2025?

A falta de 4 jornadas para que termine el Torneo Clausura 2025 y así conocer el desenlace del campeonato nacional en cuanto al campeón, clasificados a torneos internacionales y descendidos, tanto Cusco FC como Universitario de Deportes necesitan distintos resultados para conseguir el objetivo que tanto persiguen. En principio, los dorados deben ganar todos los puntos que les restan disputar y esperar que los demás perseguidores no sumen victorias en las siguientes fechas.

En el caso de los merengues, teniendo en cuenta que actualmente llevan 4 puntos de ventaja sobre Cusco FC, podrían darse el lujo de perder hasta 2 de los encuentros que les quedan por jugar. Ahora les tocará enfrentar a Ayacucho FC en el Estadio Monumental, así que es muy probable que incrementen su superioridad a 7 puntos. Luego de ello es que necesitan conseguir las unidades suficientes para incluso tener la chance de ser campeón antes del final del torneo.

Día y hora de los próximos partidos de Cusco FC y Universitario en el el Torneo Clausura 2025

Luego de vencer a Cienciano en el clásico imperial, ahora Cusco FC se alista para enfrentar a Atlético Grau de Piura el próximo sábado 25 de octubre a las 18:00 hora local en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. En cuanto a Universitario de Deportes, jugarán ante Ayacucho FC el día lunes 20 de octubre a las 20:15 hora local en el Estadio Monumental de Ate. Recordemos que los cremas tienen un partido menos al día de hoy, así que desde ahí ya parten con una cierta ventaja.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

