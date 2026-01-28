¿Tetracampeón o final de Copa Libertadores?: Javier Rabanal respondió lo que busca en Universitario

El ambiente en Universitario de Deportes sigue en lo más alto tras las celebraciones por el tricampeonato obtenido en su año centenario. En este contexto de gloria, Javier Rabanal participó en un ‘ping pong’ de RPP Noticias que ha puesto a debatir a toda la hinchada crema sobre el siguiente paso.

¿Copa Libertadores o tetracampeonato en Universitario?

Durante la entrevista con Andrea Closa, el técnico español se enfrentó a un dilema que define el futuro inmediato del club. Al ser consultado sobre qué prefería para la temporada 2026, Rabanal eligió alcanzar la final de la Copa Libertadores por encima de lograr un histórico tetracampeonato nacional.

Esta postura resalta la ambición internacional del estratega, quien prioriza devolver a la “U” a la élite del continente. Tras dominar el torneo local en los últimos años, el técnico parece convencido de que el próximo gran hito debe ocurrir fuera de las fronteras peruanas.

La elección de Rabanal ha generado diversas reacciones, ya que el tetracampeonato consolidaría una era de dominio absoluto en la Liga 1. Sin embargo, el estratega entiende que una final continental es el trofeo pendiente que la afición anhela desde hace décadas para validar su grandeza regional.

Javier Rabanal en la Noche Crema 2026. (Foto: X).

Actualmente, el club vive un momento de estabilidad deportiva tras haber cumplido con éxito los objetivos de su centenario. Para Rabanal, el desafío ahora es trasladar esa mentalidad ganadora a los estadios de Brasil, Argentina y el resto de Sudamérica en la próxima edición de la Libertadores.

Con estas declaraciones, el entrenador marca una línea clara de exigencia para el plantel de cara al 2026. Universitario no solo buscará mantener su corona en el Perú, sino que intentará romper el techo de cristal en la competición más prestigiosa de la Conmebol.

¿Cuándo fue el último tricampeonato de Universitario?

Universitario afronta este debate respaldado por una racha de éxitos recientes, habiendo conseguido los títulos de 2023, 2024 (el del Centenario) y 2025. Este logro representa un tricampeonato que el club no obtenía en 25 años. A pesar de su dominio a nivel local, los equipos peruanos, y en particular la “U”, enfrentan el desafío de superar la fase de grupos de torneos internacionales y acceder a rondas finales, algo que Universitario no logra desde su histórica participación en la final de 1972.

¿Cuál es la idea de Javier Rabanal en Perú?

Para Javier Rabanal, con formación española, el progreso institucional de Universitario depende fundamentalmente de su visibilidad y actuación en torneos internacionales de gran envergadura. Con su incorporación, Universitario buscó una mejora de calidad que, a criterio de la directiva actual, no estaba garantizada con Jorge Fossati o Fabián Bustos.

Javier Rabanal cuando fue presentado en la “U”. (Foto: X).

DATOS CLAVES