Tras el empate de Universitario con Tolima, los hinchas apuntaron a un referente: “De lo peor que he visto”

Universitario de Deportes quedó fuera de la Copa Libertadores y los hinchas no dudaron en apuntar a un referente.

Universitario de Deportes fue sorprendido en casa por un Deportes Tolima que vino a hacer su trabajo y protegió su arco en todo momento. Con lo cual terminó eliminando al cuadro ‘crema’ de la Copa Libertadores. En este caso, hay varios jugadores apuntados, entre ellos uno de los grandes referentes del equipo de Ate.

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En este caso nos referimos a Alex Valera, uno de los grandes referentes del equipo que no la viene pasando nada bien. Dejó de ser un atacante con gol, para convertirse en uno de los futbolistas más criticados del plantel. No hablamos que solo este partido lo terminó jugando mal, sino que en varios ya ha mostrado un bajo rendimiento.

Esto claro está termina afectando al equipo, pues sus delanteros no están haciendo goles. Por ello la hinchada en las redes sociales no han perdonado nada y hasta lo han tildado por un hincha: “lo peor que he visto en los últimos 3 años”. Pues su nivel no está a la altura de lo que un día fue, siendo un jugador que logró ser un goleador.

Críticas a Alex Valera (Foto: X).

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Hace tiempo que no ha vuelto a usar el traje de héroe, el cual tenía muy acostumbrado a los hinchas. Hoy con un rol más defensivo deja notar muchas falencias, las cuales siempre ha tenido. Pero en este caso, por sus goles lograba opacar bastante.

Los números de Alex Valera ante Deportes Tolima

Ante Deportes Tolima Alex Valera se sintió poco cómodo dentro del terreno de juego. Esto ocasionó que tenga mucha dificultad para poder hacer su juego. Por lo que en 90 minutos no mostró algo diferente.

Si hablamos de su función de hacer los goles, pues nos encontramos con tan solo 3 remates a lo largo del partido. Pero lo curioso que ninguno de ellos terminó en el arco. Uno de ellos fue bloqueado, mientras que los otros terminaron fuera.

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En pases pues tuvo 19 intentos de los cuales completó solo 13 con un 68% de efectividad. No hizo ningún pase clave. 37 fueron sus toques de balón, logró hacer un regate bien de 1 que intentó y en posesiones perdidas fueron 14 a lo largo del partido.

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