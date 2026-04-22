Se encienden las alarmas en Ate. Universitario podría perder a una de sus jóvenes figuras, ya que el lateral César Inga está en la órbita de un club con historia en Europa.

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Según informó el portal Markaj News, el RSC Anderlecht —campeón de la UEFA Europa League 1982-83— viene siguiendo de cerca al jugador crema desde hace varios meses.

“El lateral izquierdo de Universitario, César Inga, está siendo fuertemente monitoreado por el equipo belga, RSC Anderlecht”, señala la publicación. Además, agrega un dato clave: “Según fuentes, el joven de 23 años ha estado en la lista corta de exploración del club desde enero”.

El interés no es nuevo. César Inga ya había despertado atención internacional anteriormente, siendo vinculado con clubes como Napoli, Watford y Sporting Kansas City. Incluso, su posible llegada a la MLS estuvo cerca de concretarse en enero, aunque finalmente no se cerró.

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César Inga jugando con Universitario. (Foto: Universitario)

César Inga dejaría Universitario para irse al Anderlecht

Desde tienda crema no cierran la puerta. De acuerdo con la misma información, Universitario de Deportes estaría dispuesto a escuchar ofertas por el jugador, especialmente si llega una propuesta económica importante en el próximo mercado.

Así, el futuro de César Inga podría dar un salto a Europa. Por ahora es seguimiento, pero si la oferta aparece, en la ‘U’ saben que retenerlo no será nada sencillo.

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César Inga durante un partido de Universitario. (Foto: Liga 1)

¿Cuánto vale actualmente César Inga?

César Inga vale 1,50 millones de euros a sus actuales 23 años, según el último reporte oficial de Transfermarkt.

¿Hasta cuándo César Inga tiene contrato con Universitario?

César Inga tiene contrato oficial con Universitario hasta diciembre del 2027, según la información oficial de la página Transfermarkt.

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Datos claves

El club belga RSC Anderlecht monitorea al lateral de Universitario, César Inga, desde enero.

César Inga, de 23 años, integra la lista corta de exploración del equipo europeo.

El futbolista fue vinculado previamente con Napoli, Watford y Sporting Kansas City de la MLS.