Williams Riveros se llevó todas críticas y le hizo un terrible gesto a los hinchas de Universitario

El clima en Universitario de Deportes se encuentra en un punto de máxima tensión tras la reciente derrota frente a Alianza Atlético de Sullana. Uno de los principales señalados por la crítica y la afición es el defensor paraguayo Williams Riveros, quien protagonizó un polémico incidente al finalizar el encuentro.

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Un gesto que encendió la polémica

Al término del partido, y ante los reclamos de los seguidores merengues por el bajo rendimiento del equipo, Riveros respondió mandando a callar a la tribuna. Este gesto fue captado en video y difundido rápidamente por el periodista José Marín a través de sus redes sociales, generando un rechazo inmediato en la comunidad crema.

La actitud del zaguero ha sido duramente cuestionada, pues se produce en un contexto donde el hincha exige mayor compromiso tras los errores defensivos en el Estadio Monumental. Para muchos, la reacción del paraguayo demuestra una alarmante falta de autocrítica frente al malestar de quienes pagan su entrada.

Riveros fue de los principales responsables en la derrota de #Universitario y, lejos de aceptar el malestar del hincha que paga su entrada, respondió con este gesto. Le costó un cupo de extranjeros a la U por desaprobar sus exámenes de nacionalización y, ni así, tuvo autoctítica. pic.twitter.com/qjubHeXssB — José Marín (@jmarin7) April 28, 2026

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El problema del cupo de extranjero

La situación de “Tarzán” Riveros no solo es deportiva, sino también administrativa, lo que agrava la percepción del hincha sobre su presente en el club. Según informó Marín, el defensor no logró aprobar sus exámenes de nacionalización, lo que obligó a la “U” a sacrificar un cupo de extranjero en la plantilla de esta temporada.

Este hecho ha limitado las opciones de refuerzos para el cuerpo técnico, incrementando la presión sobre el rendimiento del central. Al no liberar la plaza internacional, cada error individual de Riveros es analizado con mayor rigurosidad por la prensa especializada y la fanaticada.

Incertidumbre en la Liga 1

El video del incidente ya es tendencia en redes sociales y pone en duda la estabilidad de la relación entre el jugador y la grada. En un torneo tan competitivo como la Liga 1, este tipo de fracturas suelen condicionar la titularidad de los futbolistas más experimentados.

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Universitario deberá manejar esta crisis interna rápidamente para no perder el foco en sus objetivos deportivos. Mientras tanto, la figura de Williams Riveros queda marcada por un gesto que, lejos de calmar las aguas, ha desatado una tormenta en el entorno de Ate.

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