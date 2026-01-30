Universitario recibió una noticia que ilusiona a todo el comando técnico en la antesala del debut en la Liga 1 2026, luego de confirmarse que Anderson Santamaría está recuperado y podría reaparecer en el partido ante ADT este domingo en el estadio Monumental.

El defensor peruano había encendido las alarmas en los últimos días por molestias físicas que lo dejaron fuera de los entrenamientos normales, pero su evolución fue positiva y ahora está nuevamente en consideración para el técnico Javier Rabanal, en un momento clave de la temporada.

El periodista Gustavo Peralta fue quien dio la primicia sobre el estado actual del zaguero: “Anderson Santamaría está mejor. Hoy se evaluará y definirá si sale en lista o no”, reveló, dejando abierta la posibilidad de que el central vuelva antes de lo esperado.

La presencia de Santamaría sería un refuerzo de lujo para Universitario, considerando que es uno de los defensores con mayor experiencia internacional del plantel y una pieza importante para darle solidez a la última línea, sobre todo en un arranque de torneo donde no hay margen de error.

¿Anderson Santamaría jugará ante ADT?

La posible inclusión de Anderson Santamaría llega en un contexto donde la ‘U’ ha tenido algunas dudas defensivas en los amistosos de pretemporada, por lo que contar con un central con liderazgo, buena salida y lectura táctica representa una ventaja significativa ante un rival como ADT.

Ahora, la decisión final quedará en manos del cuerpo médico y del propio Rabanal, pero en Universitario ya celebran que Anderson Santamaría esté cada vez más cerca de volver, en lo que podría ser uno de los regresos más importantes para el debut crema en la Liga 1 2026.

Los partidos de la Liga 1 que tendrá Universitario en el mes de febrero. (Foto: Universitario)

¿A qué hora juegan Universitario vs. ADT por el Torneo Apertura 2026?

Universitario juega ante ADT este domingo 1 de febrero desde las 6:00 PM en el estadio Monumental de Ate. El cotejo es válido por la fecha 1 del Torneo Apertura y marcará el debut oficial del técnico Javier Rabanal.

¿En qué canal ver en vivo Universitario vs. ADT por el Torneo Apertura 2026?

El partido entre Universitario vs. ADT se podrá ver en vivo y en directo por la señal de Movistar Deportes y en su nuevo canal L1 MAX. Además, también tendrás la transmisión online por la aplicación de Movistar Deportes para celulares y por internet. Adicionalmente también podrás seguir el minuto a minuto gratis por Bolavip Perú.

Datos claves

Anderson Santamaría está recuperado y podría reaparecer ante ADT este domingo en el Monumental.

El técnico Javier Rabanal definirá la inclusión del defensor para el debut en Liga 1.

El periodista Gustavo Peralta confirmó la evolución positiva del zaguero tras sus molestias físicas.

