¿El fichaje del año? El llamativo guiño que Facundo Callejo le dio a Universitario: “Yo he hablado con…”

Para nadie es ninguna novedad que Facundo Callejo es uno de los extranjeros más importantes de la actual temporada 2025. Vistiendo la camiseta de Cusco FC, el atacante argentino se ha ganado un lugar de relevancia y ahora sería pretendido por varios equipos de la capital. Uno de los más suena en el medio local es Universitario de Deportes y ahora el propio protagonista ha confesado una cierta cercanía al equipo merengue.

Fuente: Cusco FC

¿De qué se trata esta situación? Si bien Facundo Callejo tiene vínculo contractual Cusco FC hasta diciembre del año 2027, el cual por cierto fue renovado hace algunas semanas gracias a su estupendo desempeño en la actual temporada, se sabe que existe una cláusula muy importante por la que cualquier equipo debería tener en cuenta para quedarse con sus servicios, así que claramente Universitario de Deportes no la tendría tan sencilla.

Resulta que recientemente fue el mismo Facundo Callejo quien confesó haber conversado con uno de los referentes de Universitario de Deportes. Hablamos de Matías Di Benedetto, titular indiscutible en el esquema de Jorge Fossati, con quien compartió vestuario hace algunos años en el fútbol argentino y se ha podido conocer que la ciudad de Lima podría ser una especie de aliciente para dejar pronto el ombligo del mundo y así mudarse a la capital.

Fuente: Universitario

La confesión de Facundo Callejo sobre un acercamiento con Universitario

“Yo he hablado con el ‘Tano’ Di Benedetto, que jugamos juntos en Gimnasia de Jujuy en 2018, también con Federico Freire y Christian Limousin, y me han dicho que Lima es muy bonito. Yo tengo contrato hasta 2027. Antes del partido con Alianza Lima fue la renovación, fue reciente”; comentó Facundo Callejo en una reciente entrevista con el programa radial ‘Exitosa Deportes‘ en una especie de posible guiño hacia los colores de Universitario de Deportes.

De esta manera, podemos entender que existe una pequeña posibilidad de que quizá la directiva de Universitario de Deportes pueda ir por los servicios de un Facundo Callejo que no se cansa de convertir goles en el fútbol peruano. El hecho de tener un amigo en el actual plantel merengue, tal y como es el caso de Matías Di Benedetto, podría facilitar la situación en cuanto a la integración del grupo y sobre todo si tenemos en cuenta que desde hace un buen rato en Ate no aciertan en la contratación del delantero extranjero.

Los números de Facundo Callejo con Cusco FC en esta temporada 2025

Facundo Callejo viene cumpliendo una estupenda temporada con la camiseta de Cusco FC. Hasta el momento tiene un total de 25 partidos entre Liga 1 y Copa Sudamericana, en donde ha podido anotar 20 goles y dar 3 asistencias sumando 1.801 minutos de competencia en el campo de juego. Es el máximo goleador del año en el fútbol peruano y se entiende que desde la capital estén muy al pendiente de su situación contractual para intentar persuadirlo con una oferta.

¿Cuánto cuesta Facundo Callejo actualmente en el mercado internacional?

De acuerdo al portal especializado ‘Transfermarkt‘, podemos apreciar que Facundo Callejo tiene una cotización internacional de 350 mil euros, lo que en soles daría un promedio cercano a los 1.4 millones. Distintas informaciones en el medio local aseguran que la cláusula con Cusco FC es un monto mucho más elevado al anteriormente expuesto, pese a que no ha sido revelado, por lo que de todas maneras podría dejar una muy buena ganancia en la ciudad imperial.

Fuente: Transfermarkt

