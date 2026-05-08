Tras lograr el tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley, la capitana del cuadro 'íntimo' impactó al revelar uno de sus mayores sueños.

Tras celebrar el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 con Alianza Lima, la capitana y líbero Esmeralda Sánchez confesó que la próxima temporada sería la última que dispute en el Perú, ya que tiene como objetivo cumplir su sueño de jugar en el extranjero.

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En conversación con el programa de YouTube ‘Corner Blanquiazul’, la voleibolista de 27 años contó que recibió ofertas para jugar fuera del país, pero optó por quedarse esta temporada, ya que el cuadro ‘íntimo’ sufrió varias salidas importantes, como la del entrenador Facundo Morando y la jugadora francesa Maeva Orlé.

Esmeralda Sánchez no seguirá en Alianza Lima

En ese sentido, la capitana ‘blanquiazul’ aseguró que la próxima temporada será la última defendiendo la camiseta de Alianza Lima, ya que luego buscará cumplir su anhelo de jugar en el extranjero.

“Propuestas para ir a jugar afuera, pero la decisión por la que me quedé, obviamente, es por el cariño que le tengo a la institución. Porque si yo me iba, también se iba Maeva, que es una jugadora súper top y mi decisión más fue por eso, en quedarme para no dejar tampoco a la deriva al equipo y todo lo demás, porque ya se iba Facu (Morando), entonces era como desarmar un poco el equipo”, expresó en primera instancia.

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Asimismo, agregó lo siguiente: “Pero sí tuve propuestas, obviamente me gustaría… obviamente uno de mis sueños es ir a jugar al extranjero y cumplir uno de mis sueños que es ese. Pero nada, estoy segura de que la próxima temporada la voy a disfrutar al máximo porque sé que va a ser mi última temporada”.

¿En qué liga le gustaría jugar?

Finalmente, le preguntaron a qué país le gustaría emigrar, y Esmeralda Sánchez respondió que no tiene un destino definido. Además, contó que conversó con Cenaida Uribe, quien conoce toda la situación y le dejó abiertas las puertas del equipo de La Victoria para cuando lo considere necesario.

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“No, no lo tengo, pero en verdad mi objetivo es jugar afuera para experimentar. Igual Cenaida me ha dicho que si en algún momento quiero volver, obviamente las puertas de Alianza van a estar abiertas”, sentenció.

DATOS CLAVES

Esmeralda Sánchez, líbero de 27 años, anunció que la próxima temporada será su última en Perú.

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La capitana de Alianza Lima decidió quedarse tras las salidas de Facundo Morando y Maeva Orlé.