Se conoció la postura de Universitario sobre fichar a Aixa Vigil: “Mientras tenga…”

Universitario de Deportes ya está pensando en lo que será la temporada 2026-27 en la Liga Peruana de Vóley. Este año por primera vez en su historia se metieron al podio, es por ello que para la siguiente campaña tienen como objetivo superar este puesto. Por esa razón, ya están pensando en grandes fichajes.

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La salida de Coraima Gómez y la situación de Maluh Oliveira han hecho que se comience a pensar en una jugadora para que las pueda suplir. Esta sería Aixa Vigil, a quien los hinchas la ven como la solución ideal para el equipo. No obstante, en el club ‘crema’ ya tomaron una decisión sobre su posible llegada.

Aixa Vigil en San Martín (Foto: San Martín).

La postura de Universitario sobre Aixa Vigil

En el lado de Universitario ven imposible que se pueda llegar a dar este fichaje. Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo del club de Ate fue consultado sobre esta posibilidad, pero la terminó desechando rápidamente.

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“(…) Mientras tenga vínculo con algún club, es imposible. No vamos a entrar a eso, no podemos”, respondió tajantemente en el programa ‘De Una’.

Eso sí, sostuvo que espera que en algún momento se pueda dar esta contratación. “Creo que en algún momento posiblemente llegue a la ‘U’, porque ella ha dicho que quiere estar. Esperemos estar nosotros acá y que sea más pronto que tarde. Mientras tenga un vínculo, es hablar de algo que no corresponde”, sostuvo.

También mencionó que no tienen hoy mismo el poder adquisitivo que otros clubes como la San Martín. Por eso, están fuera de sus posibilidades en este momento. Eso sí, no niega que podría cambiar si es que se puede dar un ingreso económico al club.

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“También paga mucho Yudy Balcazar (gerente deportiva de San Martín), está duro. Hay muchas cosas ahí, sponsor, muchas cosas que se podrían analizar. Tampoco descarto decir no, tendría que ver el momento para llegar y decidir qué hay. No es una jugadora de mil soles, está claro. Lo vale… Cuando llegue el momento, lo analizaremos para ver si se puede o no”, concluyó.

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