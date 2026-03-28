Alianza Lima vs Geminis EN VIVO y GRATIS por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley

La Liga Peruana de Vóley se encuentra en la recta final y tan solo cuatro equipos siguen con vida. En este caso, Alianza Lima y Deportivo Géminis disputarán su primer enfrentamiento por las semifinales este sábado 28 de marzo, el partido se disputará en el Polideportivo de Villa El Salvador desde las 19:00 horas de Perú.

Por parte del equipo de Facundo Morando vienen de ganarle en los cuartos de final a Deportivo Soan. Fueron dos encuentros emocionantes que venció por 3-0 y 3-1 al cuadro de las ‘Panteras de Puente Piedra. María Marín en ambos duelos terminó siendo la mejor jugadora del partido.

Mientras tanto Deportivo Géminis sufrió más de la cuenta en frente a Atlético Atenea. El primer juego ganaron 3-1, pero el segundo enfrentamiento lo perdieron por 3-0 mandando a un tercer y definitivo encuentro. Ahí ganaron por 3-0 las de Comas.

La transmisión del encuentro estará a cargo de Latina, así como también vía Facebook por la Liga Peruana de Vóley. No obstante, se podrá seguir el minuto a minuto EN VIVO y GRATIS por Bolavip Perú.