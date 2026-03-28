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Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima vs Geminis EN VIVO y GRATIS por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima se enfrenta a Deportivo Géminis en busca de llegar a la final de la Liga Peruana de Vóley.

Alianza Lima Vóley.
© Liga Peruana de VóleyAlianza Lima Vóley.

La Liga Peruana de Vóley se encuentra en la recta final y tan solo cuatro equipos siguen con vida. En este caso, Alianza Lima y Deportivo Géminis disputarán su primer enfrentamiento por las semifinales este sábado 28 de marzo, el partido se disputará en el Polideportivo de Villa El Salvador desde las 19:00 horas de Perú.

Por parte del equipo de Facundo Morando vienen de ganarle en los cuartos de final a Deportivo Soan. Fueron dos encuentros emocionantes que venció por 3-0 y 3-1 al cuadro de las ‘Panteras de Puente Piedra. María Marín en ambos duelos terminó siendo la mejor jugadora del partido.

Mientras tanto Deportivo Géminis sufrió más de la cuenta en frente a Atlético Atenea. El primer juego ganaron 3-1, pero el segundo enfrentamiento lo perdieron por 3-0 mandando a un tercer y definitivo encuentro. Ahí ganaron por 3-0 las de Comas.

La transmisión del encuentro estará a cargo de Latina, así como también vía Facebook por la Liga Peruana de Vóley. No obstante, se podrá seguir el minuto a minuto EN VIVO y GRATIS por Bolavip Perú.

¡Alianza Lima llegó!

El plantel de Alianza Lima ya está en el Polideportivo de Villa El Salvador.

¡Bienvenidos al Alianza Lima vs. Géminis!

Buenas tardes amigos de Bolavip Perú, acá comenzamos con el minuto a minuto del Alianza Lima vs. Géminis por la Liga Peruana de Vóley.

Bruno Castro
Bruno Castro
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