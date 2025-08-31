Por pedido de Antonio Rizola, el presidente de la FPV confirmó cómo será el cupo de extranjeras para la Liga Peruana de Vóley

Las recientes declaraciones de Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), han abierto el debate sobre el reglamento de extranjeras para la próxima temporada de la Liga Nacional.

Publicidad

Publicidad

Hinchas, entrenadores y dirigentes han comenzado a compartir opiniones divididas sobre los posibles cambios que se implementarían en la normativa.

Vegas dejó en claro que, para la temporada 2025/2026, se mantendrá el tope de tres extranjeras en cancha por equipo. De esta manera, descartó los rumores que sugerían una posible ampliación a cuatro jugadoras.

Gino Vegas confirmó cómo será el cupo de extranjeras

“Va a seguir el mismo formato, la cantidad de extranjeras va a ser la misma que se utilizó en la última Liga, tres extranjeras en campo”, explicó el mandamás de la FPV en diálogo con el programa de YouTube ‘De Una’.

Publicidad

Publicidad

Maeva Orlé, jugadora francesa de Alianza Lima (Alianza Lima Vóley).

Cabe resaltar que, el tema habría cobrado relevancia luego de que Antonio Rizola, entrenador de la Selección Peruana, se mostrara en contra de una ampliación de cupos.

“Hacerlo significaría meter debajo del piso y enterrar definitivamente el voleibol peruano. Sería dejar al vóley peruano fuera de cualquier perspectiva internacional e intentar convertir la liga en la mejor del mundo, pero eso no ocurrirá, porque las mejores jugadoras del mundo no vendrán al Perú”, señaló el DT brasileño.

Publicidad

Publicidad

¿Qué dijo sobre el video challenge?

Por otro lado, aprovechó en referirse al uso de herramientas tecnológicas y dejó en claro que aún se está analizando la posibilidad de implementar el video challenge.

“Estamos dependiendo del presupuesto, estamos barajando la posibilidad de utilizarlo en cuartos de final y sino lo haremos como la última ediciones, semifinales y finales”, expresó.

Fecha de inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Según dio a conocer el medio digital ‘Puro Vóley’, la fecha elegida para el inicio del torneo sería el 25 de octubre, tal y como había adelantado Gino Vegas, presidente de la FPV, durante una reciente entrevista con Radio Ovación.

Publicidad

Publicidad

Fecha de inicio de la Liga Peruana de Vóley (Puro Vóley).

Recordemos que, la edición pasada de la competencia se llevó a cabo entre diciembre y mayo, pero para esta nueva campaña, Vegas confirmó que la idea era adelantar el inicio.