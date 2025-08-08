¿Cuándo vuelve a jugar Perú y cuál será su rival en la Copa Panamericana de Vóley 2025?

La Selección Peruana de Vóley Femenino ya no tiene más chances de ganar el título de la Copa Panamericana de Vóley 2025, que se disputa en Colima, México. Este viernes quedó eliminada de la lucha por el trofeo al perder ante Colombia por 3-0 (25-21, 25-20 y 25-20) en cuartos de final. De esta forma, deberá pelear por el quinto lugar del certamen.

Perú luchó en cada set ante las colombianas. La diferencia de jerarquías entre una selección y la otra se notó en momentos claves. Cuando la ‘Bicolor’ se acercó en el marcador, apareció la prestancia de las ‘Cafeteras’ para marcar diferencias. Así, las dirigidas por Antonio Rizola no les alcanzó para llevarse, al menos, un set.

Colombia ahora enfrentará a Puerto Rico en una de las semifinales por el título de la Copa Panamericana de Vóley 2025. La Selección Peruana, en tanto, a pesar de ya no tener chances de ganar el torneo, tiene un último partido por delante y, a continuación, puedes conocer los detalles.

¿Cuándo y contra qué selección juega Perú tras quedar afuera en cuartos de la Copa Panamericana de Vóley?

Al llegar a etapa de cuartos de final, en este formato de la Copa Panamericana de Vóley 2025, Perú tiene un último partido por delante. Es el encuentro por el quinto lugar del torneo y su rival será el perdedor del otro duelo de cuartos entre México y Venezuela.

Este partido se jugará el domingo 10 de agosto en el primer turno (horario a confirmar). Este día también se jugarán los encuentros por el tercer puesto y la final del torneo. Así, Perú abrirá el último día de competencia para determinar su posición en el medallero final.

Cabe recordar que las semifinales de la Copa Panamericana de Vóley 2025 y los partidos por el noveno y el séptimo puesto son los que se llevan a cabo este sábado 9 de agosto.

¿Dónde ver en vivo la Copa Panamericana de Vóley 2025?

La Copa Panamericana de Vóley 2025 no tuvo transmisión por canal de TV en Perú. Sin embargo, todos los partidos del torneo se pueden ver en vivo por el canal de YouTube oficial de la Federación Mexicana de Voleibol, organizador del torneo.

