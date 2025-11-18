Alianza Lima vs. Deportivo Soan EN VIVO: ¿A qué hora y dónde ver partido adelantado de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley?

Alianza Lima tuvo un gran inicio de temporada y continúa adelantando partidos en la Liga Peruana de Vóley 2025-26. Tras su victoria ante Géminis en la última jornada, ahora, jugará el adelantado de la fecha 8 ante Deportivo Soan este miércoles 19 de noviembre en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Conoce los detalles para este duelo.

La Liga Peruana de Vóley 2025-26 tiene a Alianza Lima como líder absoluto con cinco victorias en sus cinco presentaciones (ya tiene un partido adelantado). Su arranque perfecto ahora topa contra un Deportivo Soan, que está urgido de un triunfo para salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones.

El duelo Alianza Lima vs. Deportivo Soan se disputará este miércoles 19 de noviembre, siendo el único que se dispute en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Se trata del duelo que las ‘Blanquiazules’ deben jugar en la fecha 8, es decir, más adelante. Sin embargo, durante ese tiempo, tiene que jugar el Mundial de Clubes 2025, que se disputará a inicios de diciembre en São Paulo, Brasil.

Alianza Lima llega como líder y Deportivo Soan sólo tiene un punto

Como líder de la Liga Peruana de Vóley, el Alianza Lima de Facundo Morando demuestra partido a partido mucha solidez, algo positivo de cara a un Mundial de Clubes en donde buscarán hacer historia. Durante este inicio de temporada, sólo obtuvo victorias.

Inició de forma contundente ante Kazoku No Perú y Deportivo Wanka. Sufrió la pérdida de su primer set en la temporada ante Olva Latino, pero volvió al buen nivel para dominar a Circolo Sportivo Italiano y a Géminis. Con cinco victorias, es líder absoluto de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 y con puntaje perfecto.

Deportivo Soan, por su parte, dirigido por Mauro Boasso, sólo sumó un punto en sus cuatro partidos, ya que le ganó dos sets a Rebaza Acosta en la derrota 3-2 de la primera fecha. Luego, no pudo ante Circolo (3-1), Universitario de Deportes y Regatas Lima (ambos 3-0). Por eso, está en los últimos lugares de la tabla.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Deportivo Soan por la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

El partido Alianza Lima vs. Deportivo Soan, adelantado de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26, se juega este miércoles 19 de noviembre desde las 17:00 horas (Lima) en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Es el mismo horario de inicio para otros países como Colombia y Ecuador.

En Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (ET) empieza a las 18:00 horas; en tanto, en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay, el duelo comenzará a las 19:00 horas. Y, en México, iniciará a las 16:00 horas.

¿Dónde ver en vivo Alianza Lima vs. Deportivo Soan por la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

Alianza Lima vs. Deportivo Soan contará con transmisión en vivo en TV por la señal abierta de Latina (Canal 2). En tanto, vía streaming se podrá disfrutar a través del sitio web de Latina y por su aplicación móvil (app). Por supuesto, el punto a punto del partido se podrá seguir en vivo por Bolavip Perú.

Así está la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025-26

POS EQUIPOS PUNTOS PJ PG PP SG SP 1 Alianza Lima 15 5 5 – 15 1 2 San Martín 11 4 4 – 12 4 3 Universitario 10 4 3 1 11 4 4 Regatas Lima 6 4 2 2 8 6 5 Rebaza Acosta 6 4 2 2 9 8 6 Géminis 6 4 2 2 7 7 7 Club Atlético Atenea 6 4 2 2 7 8 8 Circolo Sp. Italiano 6 5 2 3 7 10 9 Olva Latino 4 4 2 2 8 10 10 Deportivo Wanka 3 4 1 3 3 10 11 Deportivo Soan 1 4 – 4 3 12 12 Kazoku No Perú 1 4 – 4 3 12

