Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras el triunfo de Universitario ante Rebaza Acosta

El duelo entre Universitario y Rebaza Acosta, disputado en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, fue el cierre de la tercera fecha de la Fase 2 y el que terminó por configurar la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

El cuadro ‘crema’ hizo valer su jerarquía y se impuso por 3-1 al elenco ‘chalaco’, mostrando superioridad en los dos primeros sets, que ganó 25-15 y 25-18. Si bien bajó su nivel en el tercer parcial, que terminó 14-25, las ‘merengues’ se recuperaron en el cuarto set y cerraron el partido con un 25-13, adueñándose nuevamente de la punta.

Así se mueve la tabla de posiciones en la Liga Peruana de Vóley

Así queda la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras disputarse los encuentros correspondientes a la fecha 3 de la Fase 2:

# Equipos PTS 1 Universitario 38 2 USMP 36 3 Alianza Lima 35 4 Regatas Lima 23 5 Atlético Atenea 20 6 Géminis 20 7 Circolo 19 8 Deportivo Soan 16 9 Rebaza Acosta 13 10 Olva Latino 10

Resultados de la fecha 3 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 24 de enero

Alianza Lima 3-0 Circolo Sportivo Italiano (Finalizado)

San Martín 3-0 Géminis (Finalizado)

Domingo 25 de enero

Atlético Atenea 2-3 Deportivo Soan (Finalizado)

Regatas Lima 3-0 Olva Latino (Finalizado)

Universitario 3-1 Rebaza Acosta (Finalizado)

DATOS CLAVES

Universitario venció 3-1 a Rebaza Acosta y recuperó el liderato de la Liga de Vóley.

El cuadro crema suma 38 puntos en la tabla, superando a la USMP y Alianza Lima.

Los encuentros de la fecha 3 finalizaron este domingo 25 de enero en Villa El Salvador.

