Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras el triunfo de Universitario ante Rebaza Acosta

El torneo peruano vive un momento de alta intensidad, con una tabla de posiciones que cambia constantemente fecha tras fecha.

Por Nicole Cueva

Universitario venció 3-1 a Rebaza Acosta.
El duelo entre Universitario y Rebaza Acosta, disputado en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, fue el cierre de la tercera fecha de la Fase 2 y el que terminó por configurar la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

El cuadro ‘crema’ hizo valer su jerarquía y se impuso por 3-1 al elenco ‘chalaco’, mostrando superioridad en los dos primeros sets, que ganó 25-15 y 25-18. Si bien bajó su nivel en el tercer parcial, que terminó 14-25, las ‘merengues’ se recuperaron en el cuarto set y cerraron el partido con un 25-13, adueñándose nuevamente de la punta.

Puede ser una imagen de vóleibol y texto que dice

Así se mueve la tabla de posiciones en la Liga Peruana de Vóley

Así queda la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras disputarse los encuentros correspondientes a la fecha 3 de la Fase 2:

#EquiposPTS
1Universitario38
2USMP36
3Alianza Lima35
4Regatas Lima23
5Atlético Atenea20
6Géminis20
7Circolo19
8Deportivo Soan16
9Rebaza Acosta13
10Olva Latino10

Resultados de la fecha 3 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 24 de enero

  • Alianza Lima 3-0 Circolo Sportivo Italiano (Finalizado)
  • San Martín 3-0 Géminis (Finalizado)
Domingo 25 de enero

  • Atlético Atenea 2-3 Deportivo Soan (Finalizado)
  • Regatas Lima 3-0 Olva Latino (Finalizado)
  • Universitario 3-1 Rebaza Acosta (Finalizado)
DATOS CLAVES

  • Universitario venció 3-1 a Rebaza Acosta y recuperó el liderato de la Liga de Vóley.
  • El cuadro crema suma 38 puntos en la tabla, superando a la USMP y Alianza Lima.
  • Los encuentros de la fecha 3 finalizaron este domingo 25 de enero en Villa El Salvador.
nicole cueva
Nicole Cueva
