Así se jugará la Fecha 5 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley: partidos, horarios y canales de TV

La Liga Peruana de Vóley sigue su curso y este fin de semana nos tiene preparado nuevos partidos que prometen mucho. En el marco de la Fecha 5 de la Fase 2 del campeonato nacional, todos los equipos buscarán soltar sus mejores cartas para tratar de meterse a instancias finales y quedar entre los 8 mejores cuando quedan pocas jornadas para el término regular.

Publicidad

Publicidad

Entre los duelos más importantes de la Fecha 5 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley, el que jugarán Alianza Lima vs. Olva Latino representa ser uno de los esperados. Sabiendo que las íntimas necesitan el triunfo a como de lugar para seguir acercándose al primer lugar, también debemos tener en cuenta que el rival siempre incrementa su nivel cuando enfrenta a los llamados favoritos.

Otro de los encuentros más atractivos de la jornada es el que disputarán Universitario vs. Atlético Atenea. Las ‘Pumas’ llevan el enorme favoritismo para quedarse con la victoria y así mantenerse como líderes en la tabla de posiciones, así que nos espera un trámite plagado de emociones. A continuación, conoce a detalle la programación de la Fecha 5 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley.

Programación de la Fecha 5 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 7 de febrero

14:45 | Circoli Sportivo vs. Rebaza Acosta | Polideportivo Villa el Salvador

17:00 | San Martín vs. Deportivo Soan | Polideportivo Villa el Salvador

17:00 | Alianza Lima vs. Olva Latino | Polideportivo Villa el Salvador

Publicidad

Publicidad

Domingo 8 de febrero

ver también Sudamericano de Vóley Femenino 2026 con Alianza Lima, Regatas Lima y la San Martín: días, horarios y dónde ver los partidos

15:15 | Géminis vs. Regatas Lima | Polideportivo Villa el Salvador

17:00 | Universitario vs. Atlético Atenea | Polideportivo Villa el Salvador

Fuente: Liga Peruana de Vóley.

¿Dónde ver la Fecha 5 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley?

Los partidos de la Fecha 5 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley, así como todas las jornadas del campeonato nacional, se pueden ver a través de la señal oficial de ‘Latina TV‘ (canal 2 | 702 HD) y la web de ‘Latina‘. Además, podrás seguir las incidencias y los detalles de los duelos más importantes de cada jornada gracias al minuto a minuto a ‘Bolavip Perú‘.

Publicidad

Publicidad

La tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

# Equipos Puntos 1 Universitario 41 2 USMP 37 3 Alianza Lima 37 4 Atlético Atenea 25 5 Regatas Lima 23 6 Géminis 23 7 Circolo Sportivo Italiano 19 8 Deportivo Soan 18 9 Rebaza Acosta 13 10 Olva Latino 10

DATOS CLAVES