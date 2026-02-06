Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga Peruana de Vóley

Así se jugará la Fecha 5 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley: partidos, horarios y canales de TV

Conoce toda la programación de una nueva jornada de la emocionante y atrapante Liga Peruana de Vóley.

Por Renato Pérez

Sigue a Bolavip en Google!
Liga Peruana de Vóley.
© Liga Peruana de Vóley.Liga Peruana de Vóley.

La Liga Peruana de Vóley sigue su curso y este fin de semana nos tiene preparado nuevos partidos que prometen mucho. En el marco de la Fecha 5 de la Fase 2 del campeonato nacional, todos los equipos buscarán soltar sus mejores cartas para tratar de meterse a instancias finales y quedar entre los 8 mejores cuando quedan pocas jornadas para el término regular.

Publicidad

Entre los duelos más importantes de la Fecha 5 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley, el que jugarán Alianza Lima vs. Olva Latino representa ser uno de los esperados. Sabiendo que las íntimas necesitan el triunfo a como de lugar para seguir acercándose al primer lugar, también debemos tener en cuenta que el rival siempre incrementa su nivel cuando enfrenta a los llamados favoritos.

Otro de los encuentros más atractivos de la jornada es el que disputarán Universitario vs. Atlético Atenea. Las ‘Pumas’ llevan el enorme favoritismo para quedarse con la victoria y así mantenerse como líderes en la tabla de posiciones, así que nos espera un trámite plagado de emociones. A continuación, conoce a detalle la programación de la Fecha 5 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley.

Programación de la Fecha 5 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 7 de febrero

  • 14:45 | Circoli Sportivo vs. Rebaza Acosta | Polideportivo Villa el Salvador
  • 17:00 | San Martín vs. Deportivo Soan | Polideportivo Villa el Salvador
  • 17:00 | Alianza Lima vs. Olva Latino | Polideportivo Villa el Salvador
Publicidad

Domingo 8 de febrero

Sudamericano de Vóley Femenino 2026 con Alianza Lima, Regatas Lima y la San Martín: días, horarios y dónde ver los partidos

ver también

Sudamericano de Vóley Femenino 2026 con Alianza Lima, Regatas Lima y la San Martín: días, horarios y dónde ver los partidos

  • 15:15 | Géminis vs. Regatas Lima | Polideportivo Villa el Salvador
  • 17:00 | Universitario vs. Atlético Atenea | Polideportivo Villa el Salvador
Fuente: Liga Peruana de Vóley.
Fuente: Liga Peruana de Vóley.

¿Dónde ver la Fecha 5 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley?

Los partidos de la Fecha 5 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley, así como todas las jornadas del campeonato nacional, se pueden ver a través de la señal oficial de ‘Latina TV‘ (canal 2 | 702 HD) y la web de ‘Latina‘. Además, podrás seguir las incidencias y los detalles de los duelos más importantes de cada jornada gracias al minuto a minuto a ‘Bolavip Perú‘.

Publicidad

La tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

#EquiposPuntos
1Universitario41
2USMP37
3Alianza Lima37
4Atlético Atenea25
5Regatas Lima23
6Géminis23
7Circolo Sportivo Italiano19
8Deportivo Soan18
9Rebaza Acosta13
10Olva Latino10

DATOS CLAVES

  • Universitario lidera la tabla con 41 puntos y enfrentará al Atenea.
  • El partido entre Alianza Lima y Olva Latino será el sábado 7 de febrero.
  • Latina TV transmitirá los encuentros de la Fecha 5 desde el Polideportivo Villa el Salvador.
renato pérez
Renato Pérez
Lee también
Barcelona vs. Atlético de Madrid: día, hora y canal del duelo por la semifinal de la Copa del Rey
Fútbol europeo

Barcelona vs. Atlético de Madrid: día, hora y canal del duelo por la semifinal de la Copa del Rey

Golpe en la 'U': Se confirman todas las bajas para el partido ante Cusco
Universitario

Golpe en la 'U': Se confirman todas las bajas para el partido ante Cusco

Se conoció la gravedad de la lesión que sufrió Esteban Pavez y el tiempo que estará fuera de las canchas
Alianza Lima

Se conoció la gravedad de la lesión que sufrió Esteban Pavez y el tiempo que estará fuera de las canchas

Zambrano, separado de Alianza, jugaría en Segunda División
Alianza Lima

Zambrano, separado de Alianza, jugaría en Segunda División

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo