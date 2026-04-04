¿Cuándo se jugará el extra game entre Universitario y San Martín por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

Universitario de Deportes venció a la San Martín en el segundo encuentro por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley. Esto obliga a que ambos elencos se tengan que ver las caras nuevamente en un último juego que decidirá quién será el cuadro que dispute la gran final de este certamen en la temporada 2025-26.

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En este caso, el duelo extra se definirá el día miércoles 8 de abril en el Polideportivo de Villa El Salvador. El horario todavía no está definido, todo dependerá del otro duelo de semifinales entre Alianza Lima y Deportivo Géminis, el cual se definirá el domingo 5 de ese mismo mes.

Las ‘Pumas’ supieron jugar muy bien este segundo partido consiguiendo ganar con comodidad. De forma sorpresiva las ‘Santas’ solo dieron verdadera pelea en el primer set que acabó 25 a 22, pero luego la diferencia fue muy notoria en el cuadro del DT español Francisco “Paco” Hervás.

Los dos sets restantes terminaron por 25 a 17 y 25 a 16. Esto demuestra la gran diferencia que se dio en este duelo, que si el cuadro de Santa Anita hubiera ganado, definía al primer finalista de este certamen nacional. Por el momento no se sabe quienes jugarán la gran final que parece que estará al rojo vivo.

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Universitario 3-0 San Martín (Foto: Universitario).

¿Cómo van los Universitario vs San Martín?

Esta temporada Universitario y San Martín han protagonizado un gran enfrentamiento entre ambas partes. Son cuatro los duelos que se han dado entre estas escuadras, donde las ‘santas’ hasta ahora son las grandes vencedoras. No obstante, las ‘Pumas’ podrían dar la gran sorpresa.

Decir que este 3-0 de la ‘U’ es la primera victoria que han tenido ante las de Santa Anita hasta la fecha en esta temporada. Pues anteriormente las ‘Santas’ lo ganaron todo, consiguiendo 3 triunfos seguidos por 3-2, 3-0 y 3-0.

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