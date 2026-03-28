¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima ante Géminis por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

La Liga Peruana de Vóley está próxima a terminar y se quiere conocer a los equipos que jugarán la gran final. Por lo pronto, no hay nada decidido, pero entre Alianza Lima y Deportivo Géminis terminará saliendo uno de los dos finalistas. Falta un partido más que podría ser el definitivo, no obstante también se podría llegar a un tercer duelo.

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En este caso, el cuadro ‘blanquiazul’ consiguió un gran triunfo en el primer choque ante las de Comas. Se vio el potencial de ambos elencos que sin duda se tienen muy bien merecido su lugar en estas semifinales. Por lo que el choque de vuelta va a ser bastante interesante ver que es lo que pueden hacer y si se definirá al primer finalista.

¿Cuándo vuelven a jugar Alianza Lima vs. Deportivo Géminis?

Alianza Lima y Deportivo Géminis se volverán a ver las caras por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley el domingo 5 de abril, la hora está pactada a las 17:00 horas de Perú. En este caso la sede no cambia y se definirá en el Polideportivo de Villa El Salvador.

En este caso tenemos que recordar que las series se están jugando al mejor de 3, es por ese motivo que una nueva victoria de las ‘blanquiazules’ las dejan en la gran final. Mientras tanto, si es que se presente un triunfo de las de Comas, entonces se obligará a un duelo más.

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El encuentro que terminaría de ser el definitivo sería el día miércoles 8 de abril en caso de empate en la serie. Ahí ya se jugaría el extra game en busca del finalista para este certamen nacional. Recordemos que la otra serie tiene a Universitario de Deportes y la USMP en busca de ver quien accede a la siguiente y última etapa.

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