Aunque Mirian Patiño ganó el premio a mejor líbero, Morando aseguró que el nivel de Esmeralda Sánchez la pone en otro nivel.

Facundo Morando hizo un amplio análisis sobre el rendimiento de varias jugadoras de Alianza Lima en la última temporada, resaltando especialmente la influencia de Esmeralda Sánchez, a quien consideró clave en los momentos más difíciles del campeonato. También destacó el liderazgo de Clarivett Yllescas y aseguró que Ysabella Sánchez tiene condiciones para competir en Europa.

Publicidad

El entrenador destacó la constancia que mostró la líbero ‘blanquiazul’ a lo largo de toda la temporada y señaló que, para él, está viviendo el mejor momento de su carrera.

“Tuvo una temporada excelente. Para mí es la mejor líbero de Perú. No tengo ninguna duda y no tengo miedo de decirlo porque los números la avalan. El nivel que mostró en el mundial y en el Sudamericano la ubica en otro lugar”, señaló el DT en diálogo con ‘Saque y Punto’.

Esmeralda Sánchez celebrando.

Publicidad

El nivel de Esmeralda Sánchez iba a más allá de los números

Facundo Morando, quien condujo a Alianza Lima al tricampeonato, señaló además que el aporte de Esmeralda Sánchez iba mucho más allá de los números o de las pelotas que conseguía defender.

“Cuando sienten que la cosa no va bien, mírenla a ella”, reveló que les repetía constantemente a sus dirigidas, resaltando la capacidad de Esmeralda Sánchez para transmitir calma y liderazgo dentro de la cancha en los momentos de mayor presión.

Cabe señalar que, pese a los elogios de Morando hacia la capitana del cuadro ‘íntimo’, la Liga Peruana de Vóley entregó el premio a mejor líbero de la temporada a Mirian Patiño, figura de Universitario de Deportes, quien también tuvo un rendimiento destacado durante el campeonato.

Publicidad

¿Qué dijo Esmeralda Sánchez sobre el premio recibido por Miriam Patiño?

“Bien merecido para Mirian. Al final yo soy la que levanta la copa en el torneo, así que muy contenta con eso y sobre todo por el equipo, porque me da también el respaldo suficiente”, indicó Esmeralda Sánchez al ser consultada por el premio que recibió Miriam Patiño.

Las palabras de Sánchez se suman al debate generado tras la entrega de los premios individuales, en una temporada donde varias jugadoras brillaron con grandes actuaciones y números destacados. En ese contexto, la líbero de Alianza Lima dejó claro que, más allá de los reconocimientos personales, la prioridad siempre fue conquistar el campeonato.

Publicidad

DATOS CLAVES

Facundo Morando consideró a Esmeralda Sánchez como la mejor líbero de todo el Perú.

El entrenador destacó el liderazgo de Clarivett Yllescas tras lograr el tricampeonato con el club.

La organización otorgó el premio a mejor líbero a Mirian Patiño de Universitario de Deportes.