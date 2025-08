Los 3 desafíos que tendrá la Selección Peruana en la Copa Panamericana de Vóley 2025

Después de varios años lejos del protagonismo internacional, la Selección Peruana de Vóley ha comenzado a escribir una nueva historia. Lo demostrado en la reciente Copa América, donde el equipo se quedó con un valioso segundo lugar, no solo sorprendió, sino que confirmó una evolución que se viene gestando desde la llegada del técnico Antonio Rizola.

Perú volvió a competir de igual a igual frente a rivales históricos del continente, y lo hizo con una identidad clara, energía renovada y resultados concretos. Esto no fue una casualidad: fue el resultado de un proceso de trabajo serio, que apuesta por la juventud, la disciplina y el juego en equipo.

El equipo nacional no solo mostró solidez en defensa y ataque, sino que también evidenció algo que se había perdido en los últimos ciclos: confianza. Bajo la dirección de Rizola, el grupo ha ganado orden táctico, agresividad en la red y una actitud competitiva que emociona a la hinchada.

Ahora, el siguiente reto está a la vuelta de la esquina. El combinado nacional debutará este domingo en la Copa Panamericana, con el objetivo claro de posicionarse entre los mejores equipos del torneo. Aunque la exigencia será alta, el presente ilusiona.

Los 3 desafíos que tendrá la Selección Peruana de Vóley en la Copa Panamericana

1. Mantener la regularidad mostrada en la Copa América

Uno de los mayores retos será sostener el buen nivel que se vio en el torneo anterior. Y es que en la Copa América, Perú mostró orden táctico, agresividad y carácter. Repetir ese rendimiento no será sencillo, sobre todo con rivales que ya conocen su estilo. El equipo deberá evitar altibajos si quiere pelear por los primeros puestos.

2. Responder con liderazgo ante la ausencia de figuras clave

Algunas ausencias importantes en esta convocatoria, como las de Kiara Montes y Ángela Leyva, abren un nuevo reto para el grupo: construir liderazgo desde otras voces. Será clave que las jugadoras más experimentadas asuman ese rol dentro y fuera de la cancha, y que las más jóvenes mantengan la actitud competitiva sin depender de individualidades.

Ángela Leyva y Kiara Montes en la Copa América (Difusión).

3. Afianzar una identidad de juego frente a equipos más físicos

La Copa Panamericana reúne selecciones con estilos muy distintos, muchas de ellas con gran fortaleza física. La ‘bicolor’ deberá afianzar su propia propuesta para imponerse en partidos que probablemente se definirán por detalles. Aquí será clave la mano de Rizola, que ya ha demostrado capacidad para ajustar tácticamente según el rival.

La apuesta de Antonio Rizola

En una reciente entrevista con Bolavip Perú, Antonio Rizola reveló que viene estudiando y analizando el vóley peruano desde hace muchos años atrás, lo que ha generado que su trabajo hoy en día sea más efectivo y se vea reflejado en el campo de juego.

“Yo no hago apuestas de un día para otro, yo estudio a Perú hace más de 30 años y Diana de la Peña) es una jugadora que, como entrenador de Colombia, la estudié mucho. Y así como ella, también Claudia Palza, Nicole Johansson y otras jugadoras que ustedes van a sorprenderse cuando las vean en el campo”, expresó en primera instancia.

Diana de la Peña fue premiada como segunda mejor central en la Copa América (Instagram).

Por otro lado, explicó lo siguiente: “Quiero dejar en claro que un buen resultado no cambia la situación complicada en la que está el vóley peruano hoy en día. A mí lo que me motivó fue vestir la camiseta del Perú y tener la posibilidad de poder representarlo. Años atrás, otros presidentes me habían hecho la propuesta, pero yo sentía que no era el momento de estar aquí. Hoy, Perú está en una situación que jamás se ha visto, muy mala, y yo siento que con mi experiencia puedo aportar algunas cosas.

Buena sensaciones

La Selección Peruana de Vóley todavía tiene mucho por construir, pero ha vuelto a ser competitiva. Con un plantel que mezcla experiencia y nuevas figuras, y con un comando técnico que transmite seguridad, el panorama es alentador.

La Copa Panamericana será una nueva oportunidad para confirmar que este resurgir no es un momento pasajero, sino el inicio de una etapa con verdadero potencial.

