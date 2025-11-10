Programación confirmada de los partidos por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

La pasión por el vóley nacional sigue en aumento jornada a jornada. Luego de que culminara un nuevo fin de semana lleno de competencia, se pudo conocer el calendario de la fecha 4 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, donde los equipos buscarán consolidarse en la tabla y seguir acumulando puntos.

Publicidad

Publicidad

La cuarta jornada arrancará el sábado 15 de noviembre con el enfrentamiento entre Wanka y Atlético Atenea. Posteriormente, se disputará el partido entre Olva Latino y Rebaza Acosta. La fecha se cerrará con el duelo entre dos de los líderes del torneo, San Martín se enfrentará a Universitario.

El domingo 16 se disputarán tres partidos más. El día iniciará con el choque entre Kazoku No Perú y Circolo. Luego, Regatas se medirá ante Deportivo Soan. La fecha finalizará con el partidazo entre Alianza Lima y Géminis.

Programación de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Los encuentros correspondientes a la cuarta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 se disputarán el sábado 15 y domingo 16 de noviembre en el Coliseo Miguel Grau del Callao, escenario que albergará la primera fase del certamen. A continuación, te presentamos el calendario completo de la jornada.

Publicidad

Publicidad

Sábado 15 de noviembre

Wanka vs. Atlético Atenea / 12:45 horas*

Olva Latino vs. Rebaza Acosta / 17:00 horas

Universidad San Martín vs. Universitario / 19:00 horas

Publicidad

Publicidad

Domingo 16 de noviembre

Kazoku No Perú vs. Circolo Sportivo Italino / 12:30 horas*

Regatas Lima vs. Deportivo Soan / 15:15 horas

Alianza Lima vs. Deportivo Géminis / 17:00 horas

Publicidad

Publicidad

*Partidos por confirmar

ver también Alianza Lima vs. Circolo: fecha, hora y canal TV del partido adelantado de la Liga Peruana de Vóley

Así va la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Concluida la tercera jornada de la Liga Peruana de Vóley, clubes como Alianza Lima, Universitario de Deportes y la Universidad San Martín lideran la clasificación, acumulando nueve puntos cada uno luego de conseguir tres triunfos consecutivos.

Canal TV para ver la Liga Peruana de Vóley

La fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley se transmitirá EN VIVO y de manera exclusiva por TV a través de Latina Televisión (Canal 2). Además, el contenido también estará disponible en la página web como desde la app de dicha casa televisiva.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE

La cuarta jornada de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 se jugará el sábado 15 y domingo 16 de noviembre.

El partido más destacado de la Fecha 4 será entre Universidad San Martín y Universitario, dos líderes del torneo.

Alianza Lima, Universitario y Universidad San Martín lideran la tabla de posiciones con nueve puntos y tres triunfos consecutivos.

Publicidad