Alianza Lima se quedó a un paso de fichar a figura de Universitario: “Todos los días…”

Universitario de Deportes afronta la temporada 2025/2026 de la Liga Peruana de Vóley con sed de revancha. El cuadro ‘crema’ quiere poner fin al dominio de Alianza Lima, que viene de lograr el bicampeonato.

Publicidad

Publicidad

Con ese objetivo claro, la directiva ha apostado fuerte en el armado del plantel, incorporando refuerzos tanto nacionales como internacionales para pelear el título nacional.

Alianza Lima estuvo cerca de fichar a jugadora de la ‘U’

Mientras se acerca el inicio de la Liga Peruana de Vóley, Universitario continúa su preparación disputando el Atenea Open 2025. En su más reciente presentación por la fecha 2, el conjunto crema superó con autoridad a Géminis por 3 sets a 0.

Las dirigidas por el entrenador Francisco Hervás mostraron un rendimiento sólido, destacando el gran momento de varias de sus figuras, entre ellas la central Mara Ferreira Leão.

Publicidad

Publicidad

Mara Ferreira Leão, jugadora de Universitario (Universitario).

En ese marco, una declaración que sorprendió a los hinchas ‘cremas’ fue la que hizo recientemente Cenaida Uribe, jefa de equipo de Alianza Lima, quien reveló que la central brasileña estuvo cerca de fichar por el cuadro ‘íntimo’ antes de concretar su llegada a Ate.

¿Qué dijo Cenaida Uribe?

En diálogo con Ovación, la actual jefa de equipo de Alianza Lima, Cenaida Uribe, contó que en su momento la representante de Mara Leão ofreció a la jugadora al club ‘blanquiazul’.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, explicó que optaron por no concretar la incorporación, ya que en ese entonces el plantel estaba completo, contando con la presencia de la central argentina Julieta Lazcano.

“Sí, es un buen fichaje, me la ofrecieron a mí también, ahí es donde te digo que el tema de Julieta me mató, a mí me ofrecieron a Mara y teniendo a Julieta dije ‘no’, si no hubiera tenido a Julieta, hubiera venido Mara y todos los días me hablaba la manager. Ahí es donde digo que hay cosas que una programa y cosas como esas te sacan del cuadro, de toda mi programación”, explicó.

Además, agregó lo siguiente: “Todos los días me llamaba la manager y me decía ‘¿no la quieres no?’, yo le decía que tenía mis centrales, yo no sabía que Julieta ya era una jugadora embarazada, ya tiene como 7 meses, en diciembre va a tener al nieto”.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Qué pasa si Alianza Lima no juega la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley?