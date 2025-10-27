A Arne Slot, extécnico de Luis Díaz, le tendrían reemplazo en Liverpool: “Un regreso espectacular”

Era solo que le mejoraran el contrato y no quisieron… La era de Liverpool FC sin Luis Díaz atraviesa una crisis que muy pocos se llegaron a imaginar con cuatro derrotas consecutivas en la Premier League, así fue inevitable que no se hablara de un reemplazo para el entrenador Arne Slot. Sería “un regreso espectacular” dice el rumor de prensa…

Mientras que Bayern Múnich decidió pagar €75 millones de euros por los derechos deportivos de ‘Lucho’ Díaz, Liverpool se gastó más de €480 millones en jugadores como: Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Milos Kerkez y Jeremie Frimpong. ¿Cómo ha resultado esta decisión?

Liverpool perdió el primer título que disputó en la temporada (Community Shield), en la Champions League suma dos victorias y una derrota, y en la Premier League llegó a cuatro caídas consecutivas. Este presente llevó a que se instalara un fuerte rumor sobre el reemplazo que ya estaría calentando para entrar por Arne Slot. ¡Es un viejo conocido de Luis Díaz!

El reemplazo que le tendrían a Slot, exDT de Díaz, en Liverpool: “Espectacular”

Slot y Díaz salieron campeones de la Premier con Liverpool. (Foto: Getty Images)

“Los dueños y directivos del Liverpool están empezando a preocuparse por el rendimiento del equipo, no solo por los resultados. El puesto de Arne Slot está asegurado por ahora, pero si el rendimiento no mejora, no dudarán en hacer un cambio a mitad de temporada. Nuestras fuentes afirman que los dueños del club creen que Jürgen Klopp podría estar abierto a un regreso espectacular. Pero, por ahora, no ha habido contacto”, publicó la cuenta de X ‘indykaila News’ que cuenta con cinco reporteros de élite y más de 682.000 seguidores.

La diferencia de salarios de Luis Díaz en Bayern Múnich y Liverpool

Uno de los grandes motivos por el cual Luis Díaz dio el aval para salir de Liverpool es que era uno de los jugadores peor pagados del equipo inglés con un salario anual de €3.3 millones de euros. Ahora, el extremo de la Selección Colombia pasó a ganar €10.5 millones más en Bayern Múnich con un sueldo de €14 millones de euros brutos al año.

