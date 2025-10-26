La jugada ‘maradoniana’ de Luis Díaz y Harry Kane que llegó a más de un millón de reproducciones

Aquel gol de Diego Maradona en el que dejaba desparramada a casi toda la Selección de Inglaterra durante los cuartos de final del Mundial de 1986, casi es recreado por Luis Díaz, Harry Kane y Nicolas Jackson, con Bayern Múnich en la Bundesliga.

¡Todos los partidos de Bayern Múnich y Luis Díaz los puedes ver en exclusiva y en Colombia por Disney+!

Y no es por exagerar, por algo llegó a más de un millón de reproducciones… Bayern Múnich saltó a la cancha del estadio Borussia Park para enfrentar un equipo como Borussia Mönchengladbach que no había ganado un solo partido tras siete jornadas en la Bundesliga y tan solo en la primera jugada tuvo con ‘Lucho’ Díaz la opción de anotar.

Luis Díaz controló el balón a la altura del mediocampo, cerca al sector donde inició el golazo de Diego Maradona en el Mundial 1986, pero iba a necesitar de ayuda para hacer una jugada ‘maradoniana’. Primero apareció Harry Kane y luego Nicolas Jackson. ¿Cómo terminó la historia?

Video: La jugada ‘maradoniana’ de Luis Díaz y Harry Kane en Bayern Múnich

Luis Díaz en Bayern vs Borussia Mönchengladbach. (Foto: Getty Images)

Primero fue un taco de Kane, luego Jackson condujo el balón y mientras tanto Luis Díaz picaba al espacio. El jugador colombiano quedó mano a mano contra el arquero Moritz Nicolas, pero su remate con la pierna izquierda se fue desviado. La acción no terminó en gol, pero la jugada ‘maradoniana’ del Bayern Múnich causó tanta sensación que llegó a más de un millón de reproducciones en Instagram.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

Luego de la victoria 0-3 contra Borussia Mönchengladbach, Bayern Múnich y ‘Lucho’ Díaz volverán a jugar el miércoles 29 de octubre a las 2:45 P.M. contra Colonia por la segunda ronda de la Copa de Alemania. Seguramente, el extremo colombiano empezará este partido desde el banco de suplentes para darle un poco de descanso.