Bundesliga no perdona: Esta sería la sanción al jugador que casi deja a Luis Díaz sin Mundial

De aquí en adelante, cada lesión que afecte a un jugador que es habitualmente convocado a la Selección Colombia enciende las alarmas para el Mundial 2026. Esto casi le pasa a Luis Díaz, quien estuvo a punto de ser gravemente lesionado con una acción que la Bundesliga no perdona.

¡A los hechos! ‘Lucho’ Díaz empezó encendido en el partido de Bayern Múnich contra Borussia Mönchengladbach por la octava fecha de la Bundesliga y tan solo en la primera jugada del partido tuvo la oportunidad de abrir el marcador estando solo frente al arquero Mortiz Nicolas.

Los rivales tenían que detenerlo de alguna forma, pero… ¿Llegar a ese extremo? Transcurría el minuto 16 del primer tiempo cuando Luis Díaz llegó primer a un balón dividido y terminó recibiendo un planchazo de Jens Castrop. El jugador del Borussia Mönchengladbach fue con los taches arriba, impactó la pierna derecha del extremo colombiano y fue expulsado luego de que el árbitro Sascha Stegemann revisara la acción en el VAR.

La sanción que le pondrían al jugador que casi deja a Luis Díaz sin Mundial

La patada de Jens Castrop a Luis Díaz. (Foto: X / @SC_ESPN)

El Reglamento de Procedimiento y Disciplina de la Federación Alemana de Fútbol estipula que la sanción para una expulsión por “Juego Brusco y Grave”, como fue la acción de Castrop contra Díaz, es una suspensión que va de dos semanas hasta seis meses. Con este contexto, la inteligencia de artificial de ‘Gemini’ concluyó que “la sanción para Jean Castrop sería probablemente de 2 a 3 partidos“.

¿Cuándo inicia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026?

Al ver lo dura de la patada que sufrió Luis Díaz en la victoria de Bayern Múnich por 0-3 ante Borussia Mönchengladbach, fue inevitable no preguntarse: ¿Cuándo comienza el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026? La respuesta es el 11 de junio de 2026, por lo que pasa a ser de sumo cuidado acciones como la que le pasó a ‘Lucho’ en la Bundesliga. Pudo ser más grave de lo que sucedió. ¡Video!

