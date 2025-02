Darwin Núñez reaccionó a las críticas que recibe en Liverpool

El Liverpool del entrenador neerlandés Arne Slot tiene más de 90 goles anotados en lo que va de la temporada 2024/2025, en la cual se destaca por ser el líder de la tabla de posiciones de la Premier League y por haber clasificado directamente a los Octavos de Final de la UEFA Champions League gracias a que se ubicó primero en la clasificación de la Fase de Liga.

Apenas 6 de esas conversiones fueron asentadas por Darwin Núñez que, sorpresivamente, está muy por debajo de lo que, por ejemplo, generó el curso anterior en el que aportó 18 goles y 13 asistencias. Y como no podía ser de otra forma, llegando al 70 por ciento de la campaña, la paciencia de la prensa y de los hinchas se acabó por lo que le empezaron a caer las críticas.

Al respecto, el delantero uruguayo reaccionó enviando un mensaje mediante sus cuentas oficiales de redes sociales, en el que avisa que está trabajando para salir de la mala racha: ”Ni fui el mejor hace tres semanas ni soy el peor ahora. Si me caigo, me levanto. Nunca me van a ver bajar los brazos. Voy a dejar todo hasta el último día que me toque estar acá en Liverpool. ¡Resiliencia!”.

Lo cierto es que en lo que va del 2025 el Liverpool ya jugó 14 partidos entre sus compromisos por la Premier League, UEFA Champions League, FA Cup y EFL Cup, y Darwin Núñez solo anotó en dos ocasiones (en la victoria 2 a 0 vs. Brentford del pasado 18 de enero). Por lo que los aficionados esperan que remonte sus estadísticas en una última recta en la que irán por la liga inglesa y por ser protagonistas en la Liga de Campeones de Europa.

Mohamed Salah, el contraste de Darwin Núñez

Un panorama totalmente equidistante es el que presenta el egipcio Mohamed Salah. El delantero que va camino a cumplir 33 años acumula en la temporada 29 goles y 20 asistencias en 37 apariciones. Tan bien anda con sus números que en Europa lo postulan como un candidato firme para el Balón de Oro 2024 si finalmente el Liverpool es campeón de la Premier League y llega a las últimas instancias de la Champions League.

Lo que se le viene al Liverpool por Premier, FA Cup y Champions

Las semanas que se le aproximan al Liverpool serán determinantes para los objetivos planteados en la campaña 2024/2025. Por un lado, este domingo 23 de febrero se medirá al Manchester City por la fecha 26 de la Premier League. Una victoria lo arrimará cada vez más al título que se le posterga desde el 2020.

En cuanto a la EFL Cup, el 16 de marzo se enfrentará al Newcastle en la Final. Mientras que por Champions League, el 4 o 5 de marzo y el 11 o 12 del mismo mes, se enfrentará al Benfica o al París Saint Germain (a definirse este viernes 21 de febrero en el sorteo que la UEFA hará en Nyon) en los Octavos de Final.

