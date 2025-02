Guardiola le pone fecha al debut del Diablito Echeverri en Manchester City: “Se adaptará rápido”

Claudio Diablito Echeverri ya está en Manchester City. Lo hace después de dejar River Plate e igualmente la convocatoria de la Selección Argentina en el Sudamericano sub-20. El volante llega a un equipo en llamas y donde Pep Guardiola empieza a anticipar su posible debut con el vigente campeón de las últimas cuatro Premier League. Ojo porque no sería tan a corto plazo como las urgencias del equipo del catalán hacían pensar solo unas semanas atrás. ¿Nada hasta junio?

“Claudio Echeverri ya está aquí. Va a empezar a entrenarse y principalmente estará para el final de temporada, quizás el Mundial de Clubes…En cuanto llegue podrá adaptarse rápidamente al futuro”, reflexiones de Pep en las últimas horas. Tras ser comprado desde River por 18 millones de euros en el 2024, el argentino arriba a un proyecto en pleno momento de cambio y que luego de la eliminación ante Real Madrid en la UEFA Champions League, pone el ojo en conseguir una plaza para la próxima edición de la Copa de Europa. La FA Cup, el otro gran reto hasta que termine la campaña.

Guardiola habló de un Diablito Echeverri que podría estar para el Mundial de Clubes. Un futuro todavía lejano, pero que tiene sentido de cara a meterle en la dinámica de un equipo que no puede darse el lujo de fallar. Manchester City vive el momento más difícil de la era Pep y con su entrenador pidiendo calma a horas del choque con Tottenham como visitante: “Después de nueve años, no tenemos el mismo equipo con el que empezamos hace nueve años. Ya lo hemos hecho dos o tres veces. No es el mayor reto, ese fue el que tuve cuando empecé mi carrera como entrenador y con mi plantilla, con un montón de tareas cuando estábamos juntos y demostrándome a mí mismo y como plantilla que podíamos hacerlo”.

Los rivales del Manchester City para el Mundial de Clubes ya se encuentran pactados. Wydad, Al-Ain y Juventus serán los oponentes en los Estados Unidos de un gigante moderno en horas bajas y que llegará a Tottenham como el quinto clasificado de una Premier donde Chelsea con su triunfo de ayer ante Southampton le quitó la cuarta plaza a Guardiola con sus 46 puntos. Tienen 44 los skyblues donde Diablito Echeverri ya se encuentra en dinámica del primer equipo y trabajando para ganarse un lugar. Empieza su andadura en Europa a la espera de decisiones en el verano.

El Mundial de Clubes parece ser el momento donde inicie la era Echeverri con Guardiola: GETTY

No olvidemos que unos meses atrás no se descartó que incluso el ex River Plate pueda unirse a Girona para la próxima campaña. Echeverri se encontraría con un proyecto que luego de su clasificación para la presente Champions también vive momentos de cambio en todos sus frentes. De momento Guardiola descarta al argentino para las próximas semanas de un Manchester City al que le quedan 12 fechas para evitar un papelón como sería no meterse en la siguiente edición de la Champions League. El primer gran Mundial de Clubes de FIFA, el lugar donde el catalán quiere ver al Diablito ya en su punto máximo.

Afirman que Guardiola busca arquero

Ni Ederson o Stefan Ortega tendrían toda la confianza del catalán pensando en la siguiente campaña. Pep pondría el foco concretamente en el fútbol de Portugal y en un Diogo Costa que en medio de la crisis del Porto sería el elegido por parte del Manchester City para la siguiente campaña según FootMercato. Kevin De Bruyne y su futuro, el gran dilema a resolver igualmente.

Los números de Echeverri en River

Desde su infancia existen videos en redes que generaron unas expectativas que gracias a su pronta salida nunca pudieron cumplirse. Claudio Echeverri se fue del equipo de Marcelo Gallardo con 48 partidos, 4 goles, 8 asistencias y tres títulos locales. La Primera División del 2023, el Trofeo Campeones y la Supercopa Argentina, los escenarios donde hubo medalla.

