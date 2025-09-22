Irreconocible: Guardiola firmó la posesión más baja de su carrera como entrenador tras 600 partidos

Arsenal y Manchester City igualaron en el partidazo de la jornada de domingo de la Premier League de Inglaterra. Lo hicieron en un encuentro marcado por los goles de Erling Haaland y Gabriel Martinelli qué es festejado en todo Liverpool en este momento. Pero también en uno donde se firmaron datos absolutamente históricos en cuanto a la carrera de Pep Guardiola se refiere. Por primera vez en más de 600 partidos como entrenador, el catalán obtuvo una posesión de la pelota inferior al 35%.

32,8% fue concretamente el tiempo del encuentro frente a los londinenses que Manchester City pudo mantener la pelota. Se trata del registro más bajo de Guardiola en cuanto a dominio del balón se refiere desde que su carrera empezase por la élite allá por inicios del verano del año 2008. Nunca en España certificó una estadística de estas condiciones e incluso supera lo vivido justamente frente al Arsenal en marzo del 2023. Mikel Arteta, su pupilo e incluso asistente técnico durante varios años en el Etihad, termina comiéndose al maestro.

Nombramos a marzo del 2023 porque era hasta la fecha el momento donde un equipo de Guardiola menos cantidad del tiempo tenía la posesión. En aquella jornada Arteta consiguió que un equipo de Pep no pudiese dominar la pelota durante más de un 36,5% del tiempo de juego. Se termina revalidando una estadística donde Manchester City, y no es la primera vez, muta cada vez más a un juego directo cuando no tiene ni los artistas ni la confianza intacta para mantener el control absoluto de la esférica.

“Mostramos una gran fortaleza mental. Es difícil jugar cuando nuestro planteamiento de presión alta no funciona, porque el rival es bueno…La temporada pasada perdimos 5-1 y hoy empatamos. No podemos decir que estemos satisfechos, pero tampoco que el resultado sea injusto…Tuvimos ocasiones en las transiciones, pero no es nuestro estilo de juego. Reconozco la calidad del Arsenal. Destaco la mentalidad y la resiliencia de nuestro equipo“, comentaba Guardiola alrededor de una estadística que en su partido 601 como profesional impresiona a todos. Repetimos que no es la primera vez que apuesta por un juego más directo frente a rivales de peso.

Arteta, el entrenador que más le quitó la pelota a Guardiola: GETTY

El propio Guardiola ha confesado que desde hace años intenta tener variantes. Sus malas experiencias cayendo a la contra en la Champions durante muchos años con Manchester City derivaron en un cambio de sistema donde los tres centrales se han consolidado en su cabeza. Así se ganó la Orejona del año 2023 frente a Inter de Milán y así igualmente ayer se firmó su registro más bajo de posición del que se tienen estadísticas actualizadas. Lo curioso, repetimos, pasa por entender que justamente su pupilo durante años en la Premier League de Inglaterra, es quien ha sido su verdugo.

Lo que viene para Manchester City

El calendario apenas dará descanso al equipo de Guardiola. El 24 de septiembre tendrán acción por los 16 avos de la EFL Cup contra Huddersfield. Tres jornadas más tarde recibirán a Burnley por la Premier League y todo ello antes de tener que viajar a Mónaco por la segunda jornada de la Copa de Europa. Brentford el próximo 5 de octubre será su último compromiso antes de la llegada de una nueva fecha FIFA.

“Ha sido una semana dura. Jugamos contra el Manchester United, el Nápoles y hoy contra el Arsenal. El campeón de la Serie A y un derbi siempre son partidos difíciles. Debemos ir paso a paso e intentar sumar puntos”, analizaba Guardiola en conferencia de prensa sobre una temporada donde hasta la fecha sus hombres son novenos en la tabla general de la Premier League con apenas 7 puntos de 15 posibles. Se busca recomponer el camino tras un año 2025 donde su inversión en fichajes supera los 340 millones de euros.

