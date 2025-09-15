El inesperado entrenador que Guardiola eligió como el mejor de la historia

Pep Guardiola festeja por estas fechas una nueva victoria en el derbi de Manchester. El triunfo de su Manchester City frente al United certifica la paternidad de una rivalidad que solamente unos años atrás parecía 100% dominada por los Diablos Rojos. El último gran dominador de la Premier League no dudó en sus reflexiones alrededor de quién es el mejor entrenador de toda la historia. Pocos sufrieron al ex estratega de Barcelona Bayern Múnich como él.

“Hay muchos, pero seguramente sea Sir Alex Ferguson por los títulos…Sir Alex Ferguson es el mejor. Por el tiempo que dirigió, por la reconstrucción de sus equipos, por los trofeos. Estar cerca de uno de los entrenadores más importantes de todos los tiempos es más que suficiente para mí”, declaraciones de Guardiola en una entrevista para TNT Sports donde señaló el que para muchos sigue siendo el mejor manager de todos los tiempos. No es coincidencia que desde su salida de Manchester United la rivalidad de la ciudad haya cambiado para siempre.

Guardiola señala a un entrenador con pocos precedentes en cuanto a longevidad e igualmente en impacto por un club. Sir Alex Ferguson es historia viva de un Manchester United con el cual consiguió uno de los ciclos más impresionantes de la era Premier League. Conquistó 38 títulos entre el ámbito nacional e internacional desde la temporada 1986 hasta un 19 de mayo del 2013 donde diría adiós. Sus 1477 partidos al frente del club y donde apenas tuvo 271 derrotas, hablan de un DT sin precedentes en cuanto a tiempo de trabajo en la élite se refiere.

También hablamos de una estrategia que sufrió como pocos a Guardiola. Disputaron dos finales de la Champions League donde Barcelona terminó quedándose con el triunfo tanto en las ciudades de Roma como en Londres. Para muchos aquella jornada en Wembley supuso la peor derrota del Manchester United durante la era de Ferguson. Pep le señala como el mejor estratega de todos los tiempos por su capacidad de reinventarse e igualmente por aguantar la presión en uno de los clubes más mediáticos de todo el planeta.

La salida de Ferguson de Manchester United dejó una herida que no se cierra. Su Premier League del año 2013 es la última que ganó la entidad en cuanto a grandes títulos locales se refiere. Tras ello han pasado varios entrenadores sin suerte y con únicamente José Mourinho u Ole Gunnar Solskjær llegando a conseguir un segundo lugar en la tabla general del torneo. Pese a haberse retirado hace 13 campañas, Pep Guardiola le señala como el mejor estratega de todos los tiempos.

Ferguson señala a Guardiola como el mejor

“Nadie nos había dado una paliza así…Nos preparamos lo mejor que pudimos y jugamos al máximo, pero no fue suficiente. Nos acercamos, pero es que con su juego de pase te dejan atónito. No es nada nuevo, lo han hecho con muchos otros. Pensé que teniendo a un superclase como Rooney tendríamos alguna opción en el segundo tiempo, pero no fue así. Nos hemos acercado a nuestro juego habitual, pero no dominamos el medio del campo lo suficiente para vencerles. Así de claro“, palabras puntuales del escocés alrededor de aquella derrota frente al Barcelona por 3 a 1 en Londres. Es el testimonio más contundente para entender lo que en aquella jornada consiguieron Guardiola y sus hombres.

Tras su retiro Ferguson, disfruta de una vida donde durante muchos años fue embajador de Manchester United. También miembro de una secretaría donde se eligieron diferentes entrenadores bajo su consejo que no pudieron seguirle el paso en Old Trafford. El cambio de propiedad de los Diablos Rojos prácticamente 24 meses atrás terminó con su salida del club por cuestiones económicas.

